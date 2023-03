الأمم المتحدة تحذر من أزمة مياه عالمية وشيكة بسبب النشاط البشري المتغوّل

يواجه ملايين الأشخاص مشكلات تتعلق بالمياه بشكل يومي، من مياه الشرب الملوثة إلى الجفاف والفيضانات، حيث حذر تقرير للأمم المتحدة يوم الأربعاء من أن خطر حدوث أزمة عالمية "وشيك".

حثت الأمم المتحدة على أن "شريان الحياة" للبشرية - الماء - معرض للخطر بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم بسبب "الإفراط في الاستهلاك المتغوّل والإفراط في التنمية".

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التقرير إن العالم "يسير كالأعمى في طريق خطير" لأن "الاستخدام غير المستدام للمياه والتلوث والاحتباس الحراري الخارج عن السيطرة يستنزف شريان الحياة للبشرية".