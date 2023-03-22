الأمم المتحدة تحذر من أزمة مياه عالمية وشيكة بسبب النشاط البشري المتغوّل

إن العالم "يسير كالأعمى في طريق خطير" لأن "الاستخدام غير المستدام للمياه والتلوث والاحتباس الحراري الخارج عن السيطرة يستنزف شريان الحياة للبشرية

يواجه ملايين الأشخاص مشكلات تتعلق بالمياه بشكل يومي، من مياه الشرب الملوثة إلى الجفاف والفيضانات، حيث حذر تقرير للأمم المتحدة يوم الأربعاء من أن خطر حدوث أزمة عالمية "وشيك".

حثت الأمم المتحدة على أن "شريان الحياة" للبشرية - الماء - معرض للخطر بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم بسبب "الإفراط في الاستهلاك المتغوّل والإفراط في التنمية".

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التقرير إن العالم "يسير كالأعمى في طريق خطير" لأن "الاستخدام غير المستدام للمياه والتلوث والاحتباس الحراري الخارج عن السيطرة يستنزف شريان الحياة للبشرية".

https://twitter.com/i/web/status/1638435842774691840 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقال ريتشارد كونور، واضع التقرير الرئيسي، لوكالة فرانس برس إن تأثير "أزمة المياه العالمية" سيكون "مسألة سيناريوهات".

"إذا لم يتم فعل أي شيء، فسيكون سيناريو العمل كالمعتاد - سيظل ما بين 40 في المائة و50 في المائة من سكان العالم محرومين من الوصول إلى الصرف الصحي وما يقرب من 20-25 في المائة من سكان العالم لن يحصلوا على إمدادات مياه آمنة".

وحذر التقرير، الذي نشرته منظمة الأمم المتحدة للمياه واليونسكو، من أن "الندرة أصبحت مستوطنة" بسبب الاستهلاك المفرط والتلوث، في حين أن الاحتباس الحراري سيزيد من النقص الموسمي في المياه في كلتا المنطقتين اللتين تتوافر فيهما المياه الوفيرة وكذلك تلك التي تعاني من الإجهاد بالفعل.

جمع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي استضافته حكومتا طاجيكستان وهولندا، الوزراء والجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص في نيويورك في المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام. تمت دعوة المشاركين لتقديم ما يسمى ببرنامج عمل المياه لعكس الاتجاه المقلق والمساعدة في تحقيق هدف التنمية، المحدد في عام 2015 ، لضمان "الوصول إلى المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030."