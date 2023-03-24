صندوق النقد العربي: بورصة السعودية تتصدر القيمة السوقية تليها بورصتا أبوظبي ودبي والمغرب تسبق مصر

صندوق النقد العربيك"القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى 3 تريليونات و969 مليارا و946 مليون دولار في نهاية الأسبوع المنصرم"

أفادت نشرة صندوق النقد العربي، اليوم الجمعة، أن بورصة السعودية تصدرت أكبر 10 بورصات عربية من ناحية القيمة السوقية، واحتلت بورصتا دولة الإمارات (أبوظبي ودبي) المركزين الثاني والثالث، في ما سبقت البورصة المغربية نظيرتها المصرية، وجاء في التقرير أن القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى 3 تريليونات و969 مليارا و946 مليون دولار في نهاية الأسبوع المنصرم

وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن رسملة السوق السعودية وصلت إلى 2.533 تريليون دولار في الصدارة خلال الأسبوع الماضي.

وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعا في قيمته السوقية بنحو 4.87 مليار دولار من 735.7 مليار دولار إلى 740.5 مليار دولار، ووصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي عند 159.3 مليار دولار، ووصلت بورصة قطر إلى 156.9 مليار دولار وبورصة الكويت إلى 147.5 مليار دولار.

وأشارت النشرة إلى أن رأس المال السوقي لبورصة مسقط ارتفع إلى 62.2 مليار دولار، في ما بلغ رأسمال بورصة الدار البيضاء (المغرب) إلى 52.4 مليار دولار، وبورصة مصر إلى 31.07 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 30.2 مليار دولار.

وسجلت القيمة السوقية لبورصة عمان مع نهاية الأسبوع المنصرم نحو 27.4 مليار دولار، وبورصة بيروت 20.6 مليار دولار، بينما تجاوزت رسملة بورصة فلسطين 5 مليارات دولار، وبورصة دمشق 2.44 مليار دولار.