السعودية: السياحة تسجل أرقاماً تاريخية، حوالي خمسة مليون زائر خلال شهرين

وأشار أحمد الخطيب، إلى "أهمية الالتزام باللوائح الجديدة التي أقرتها الوزارة هي أداة للارتقاء بالقطاع ضمن نظام السياحة الجديد"

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن قطاع السياحة في البلاد سجل أرقامًا تاريخية من حيث نسب الإشغال وعدد الزوار من الخارج، حيث بلغ عدد الزوار خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي 2.4 مليون زائر، فيما ارتفع العدد خلال فبراير/شباط الماضي الذي شهد دخول 2.5 مليون زائر أي ما يقارب 83 ألف زائر يوميًا.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن أحمد الخطيب قد أكد "أهمية توطين القطاع، وأنها قضية لن يقبل فيها النقاش أو التأجيل خصوصًا أن الوزارة دربت أكثر من 100 ألف شاب وشابة وأنفقت عليهم 400 مليون ريال".

وأشار أحمد الخطيب، إلى "أهمية الالتزام باللوائح الجديدة التي أقرتها الوزارة هي أداة للارتقاء بالقطاع ضمن نظام السياحة الجديد"، مشيرًا إلى أن "المهلة التي حددتها الوزارة للمواءمة ستنتهي بتاريخ 25 مارس/آذار الجاري، وعلى الجميع الإسراع في تصحيح أوضاعهم".

وتابع أحمد الخطيب، أن "اللوائح التي أصدرتها الوزارة واضحة ويجب أن يلتزم بها جميع العاملين في القطاع دون استثناء"، مردفا أن "الوزارة ستقوم بدورها من حيث الرقابة وفرض العقوبات على المخالفين، إضافةً إلى تشديد الرقابة على السوق خصوصًا فيما يخص مخالفات الإرشاد السياحي".