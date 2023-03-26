انطلاق رحلات مباشرة بين إسرائيل ونيجيريا ابتداء من الشهر المقبل

هذه الرحلات ستقوي وتعزز العلاقات التجارية والثقافية بين إسرائيل ونيجيريا

أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف مساء اليوم أن شركة الطيران الوطنية النيجيرية AIR PEACE ستبدأ لأول مرة تسيير رحلات مباشرة إلى إسرائيل ابتداء من 20 نيسان/ابريل.

الاتفاق الموقع سيتيح لأول مرة لشركات الطيران من كلا البلدين بتسيير رحلات منتظمة من مطار بن غوريون الى عدد من الوجهات في نيجيريا مثل العاصمة أبوجا، ولاغوس، في هذه المرحلة ستسير الشركة النيجيرية رحلتين أسبوعيتين.

حتى اليوم لم يتم تفعيل رحلات مباشرة بين البلدين وآلاف الحجاج الذين يصلون سنويا إلى إسرائيل من نيجيريا يأتون عن طريق تركيا أو اثيوبيا، حاليا، الاتفاق يتيح لشركات الطيران الإسرائيلية والنيجيرية تسيير رحلات مباشرة بين البلدين وزيادة عدد الحجاج الذين يصلون سنويا إلى إسرائيل.

وقالت الوزيرة ريغف :"خلال الفترة الأخيرة نشهد موجة من فتح خطوط جديدة لوجهات في كل أنحاء العالم، وأنا سعيدة بأن أبشركم عن إطلاق رحلات مباشرة أيضا الى نيجيريا" وتابعت "نيجيريا إحدى الدول الرائدة في إفريقيا، وهي تقيم علاقات وثيقة مع إسرائيل بعدد متنوع من المجالات، الى جانب حركة نشطة من الحجاج الذين يأتون الى إسرائيل لزيارة الأماكن المقدسة للمسيحية، أرحب بانطلاق الخط الجديد وأنا متأكدة أنه سيساهم بتقوية العلاقات التجارية والثقافية بين الشعوب وبين الحكومات".