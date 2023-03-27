الشركات الأجنبية تلغي رحلاتها الى إسرائيل

جاء هذا بسببب اعلان الهستدروت عن اضراب ووقف الاقتصاد بسبب الترويج للثورة القانونية

بدأت الشركات الأجنبية بإلغاء الرحلات إلى إسرائيل في أعقاب إعلان نقابة العمال وقف الاقتصاد في أعقاب الترويج للثورة القانونية في إسرائيل.

الشركات الأجنبية تخشى بأن تعلق طائراتها وطواقمها في البلاد بسبب الإضراب في مطار بن غوريون بعد تمديد الإضراب. من بين الرحلات التي الغيت كانت رحلات شركة طيران كندا والاتحاد. في شركة ال عال الإسرائيلية يواصلون تسيير رحلات من الخارج إلى البلاد.

إضافة إلى أن الرحلات من مطار رامون بالقرب ايلات ستواصل رحلاتها كما هو معتاد، وذلك بعد الاعتراف بها كمواصلات جماهيرية واستثنائها من الإضراب. وأيضا حركة القطارات وخطوط الباصات. في المقابل، لا زال هناك عدد قليل من الرحلات الأجنبية بالمطار، للشركات الأجنبية ولرحلات شركة "ال عال" والتي ضمت ركابا الذين يسافرون الى الخارج لتلقي علاج منقذ للحياة.

المتحدث باسم سلطة المطارات عوفر صرح لموقع "والا" إن تسجيل وصول الركاب يتواصل كالمعتاد :"هناك 22 رحلة تأخرت لأكثر من نصف ساعة وطائرة واحدة من أبو ظبي قررت عدم الوصول بسبب وقف الاقتصاد ولذلك قرروا عدم اجراء تسجيل لهم، حاليا قررنا أن يستكمل الركاب عملية تسجيل الدخول والفحص بحيث أنه بمجرد عودة الإقلاع - سيركبون الطائرة".