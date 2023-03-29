الصين تجري أول صفقة للغاز المسال باليوان مستورد من الإمارات

وقالت بورصة شنغهاي في بيا، إن "المعاملة شملت نحو 65 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الإمارات

أكدت بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي آمس الثلاثاء، أن شركة الصين الوطنية للنفط البحري (كنوك)، وشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية أتمّتا أول صفقة للغاز الطبيعي المسال، باليوان.

وقالت بورصة شنغهاي في بيا، إن "المعاملة شملت نحو 65 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الإمارات، مما يعرض قناة جديدة لتجار الموارد الدوليين للمشاركة في السوق الصينية".

وبحسب رئيس البورصة Guo Xu، فإن "أول معاملة دولية للغاز الطبيعي المسال تمت تسويتها باليوان تعزز التسعير متعدد العملات والتسوية والدفع عبر الحدود"، وقال إن "البورصة ستتواصل بنشاط مع تجار الموارد الدوليين وتعزز بناء البنية التحتية المالية لأعمال التسوية باليوان، مع تعزيز قدرات التجارة الرقمية لتوفير قنوات أكثر ملاءمة لموارد النفط والغاز المحلية والدولية".

وتركز الصين على تسوية معاملات النفط والغاز باليوان على مدى السنوات الماضية في محاولة لترسيخ مكانة عملتها دوليا والحد من هيمنة الدولار على التجارة العالمية.

وعملت الصين خلال السنوات الماضية على الاتفاق مع عدة دول على استخدام عملتها المحلية بدلاً من الدولار في التعاملات التجارية وخاصة النفطية، في محاولة للحد من هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة العالمية.