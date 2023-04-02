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قلق في إسرائيل من تراجع الاستثمارات في التكنولوجيا الفائقة

i24news

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Hi-tech Comax near Tel Aviv employs 20 ultra-Orthodox women, one of several to do so as increasingly more female breadwinners from Israel's religious community join the secular work force
Menahem Kahana / AFPHi-tech Comax near Tel Aviv employs 20 ultra-Orthodox women, one of several to do so as increasingly more female breadwinners from Israel's religious community join the secular work force

الاستثمارات في التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية سجلت أدنى رقم ربع سنوي منذ عام 2018 على وقع الانقسام السياسي الحاد

بلغت قيمة الاستثمارات في التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 1.7 مليار دولار، في الربع الأول من عام 2023، في أدنى رقم ربع سنوي منذ عام 2018، بحسب معهد أبحاث إسرائيلي. وقال معهد SNPI إن 40% من إجمالي الاستثمارات، تعود لثلاث شركات فقط: Wiz و eToro وVia. من المتوقع أن يضر الانخفاض في الاستثمارات بشكل أساسي، بالمشاريع الناشئة الجديدة - تلك التي تأسست بعد عام 2021. 

والتكنولوجيا الفائقة، تعتبر عصب الاقتصاد الإسرائيلي، كما أن موظفي هذا القطاع، أضحوا من قادة الاحتجاجات، المناهضة للتعديلات، المقترحة من جانب الحكومة، على سلك القضاء. ويقول هؤلاء، إن القطاع مبني على الاستثمارات الأجنبية، القادمة إلى إسرائيل بسبب "الاستقرار الاقتصادي، الناجم عن النظام الديمقراطي". ويحذرون "من أن التعديلات ستقوض النظام الديمقراطي، ما سيسبب هجرة العقول والاستثمارات، ما سيضر بالهاي-تك الإسرائيلي"، ويوجه ضربة للاقتصاد. 

وقال الرئيس التنفيذي لـ SNPI، أوري غاباي، بعد نشر البيانات: "النتائج مثيرة للقلق، وهي علامة تحذير لأي شخص يهتم بالتكنولوجيا الإسرائيلية العالية. تزامن التباطؤ العالمي من جهة، وعدم الاستقرار داخل إسرائيل، بفعل الانقسام السياسي الحاد من جهة أخرى، يمكن أن يكون مدمرا للتكنولوجيا العالية الإسرائيلية".

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