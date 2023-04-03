فيتنام توقع اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل خلال العام الجاري

قال دين إن البلدين سيستفيدان من الاتفاقية المرشحة للتوقيع من خلال الاقتصاد وتنامي التجارة الثنائية، والتي تتزامن مع اكتمال ثلاثين عاما على العلاقات الدبلوماسية

أعلنت هانوي يوم الاثنين أن فيتنام وإسرائيل ستوقعان اتفاقية التجارة الحرة في وقت لاحق من هذا العام بعد سبع سنوات من المفاوضات.

وفقًا لوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، تعد إسرائيل بالنسبة لفيتنام ثالث أكبر مستورد وخامس أكبر شريك تجاري في غرب آسيا. وقالت الحكومة الفيتنامية في بيان إن التجارة الثنائية بين البلدين ارتفعت بنسبة 18 بالمئة العام الماضي إلى 2.2 مليار دولار.

تشمل أكبر صادرات البلاد إلى إسرائيل الهواتف الذكية والأحذية والمأكولات البحرية. كما تستورد الإلكترونيات والأسمدة.

أعلنت فيتنام وإسرائيل في وقت سابق يوم الأحد أنهما اختتمتا المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة، ما يمهد لتوقيع البلدين على الاتفاقية هذا العام. جاء هذا الإعلان خلال جلسة عمل بين وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي نجوين هونغ دين ووزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات خلال زيارة نجوين لإسرائيل.

https://twitter.com/i/web/status/1642745369829470208 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقال دين إن البلدين سيستفيدان من الاتفاقية المرشحة للتوقيع من خلال الاقتصاد وتنامي التجارة الثنائية، والتي تتزامن مع اكتمال ثلاثين عاما من العلاقات الثنائية الدبلوماسية. واقترح على الجانبين تكثيف التنسيق وتبادل الوفود للبحث عن فرص التعاون التجاري والاستثماري وتعزيزها، وشجع الشركات الإسرائيلية على الاستثمار في فيتنام في مجالات مثل الصناعة والزراعة عالية التقنية وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج الأخضر والبنية التحتية الصناعية.

كما دعا دين إسرائيل إلى مشاركة خبرتها وتقنياتها في الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي وانتقال الطاقة. من جهته، تعهد بركات بمواصلة أنشطة التعاون والتبادل بين الوزارتين وبرامج الترويج التجاري لتسهيل سير أعمالهما.