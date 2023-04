فيتنام توقع اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل خلال العام الجاري

أعلنت هانوي يوم الاثنين أن فيتنام وإسرائيل ستوقعان اتفاقية التجارة الحرة في وقت لاحق من هذا العام بعد سبع سنوات من المفاوضات.

وفقًا لوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، تعد إسرائيل بالنسبة لفيتنام ثالث أكبر مستورد وخامس أكبر شريك تجاري في غرب آسيا. وقالت الحكومة الفيتنامية في بيان إن التجارة الثنائية بين البلدين ارتفعت بنسبة 18 بالمئة العام الماضي إلى 2.2 مليار دولار.

تشمل أكبر صادرات البلاد إلى إسرائيل الهواتف الذكية والأحذية والمأكولات البحرية. كما تستورد الإلكترونيات والأسمدة.

أعلنت فيتنام وإسرائيل في وقت سابق يوم الأحد أنهما اختتمتا المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة، ما يمهد لتوقيع البلدين على الاتفاقية هذا العام. جاء هذا الإعلان خلال جلسة عمل بين وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي نجوين هونغ دين ووزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات خلال زيارة نجوين لإسرائيل.