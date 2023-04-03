للمرة التاسعة على التوالي: بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة المصرفية

هذا الارتفاع سيؤدي الى غلاء في تكاليف المعيشة في إسرائيل وارتفاع بأسعار القروض

قررت لجنة النقد في بنك إسرائيل اليوم رفع الفائدة في الاقتصاد بنسبة 0.25% حتى تبلغ 4.5%. وبموجب بيان اللجنة فإن "التضخم في الأشهر الـ12 الأخيرة فوق الحد الأعلى، ويغطي نطاقا واسعا من البنود، ويبلغ 5.2%، وتم تسجيل اعتدال بالتضخم السنوي لكن بوتيرة منخفضة من التوقعات المسبقة". ويعتبر هذا الارتفاع التاسع على التوالي.

وذكر أيضا إن "التوقعات والتنبؤات حول التضخم لهذا العام من كافة المصادر ارتفعت، وهي في المحيط الأعلى من نطاق الهدف، التوقعات من سوق المال للعام الثاني وما بعده جميعها داخل النطاق المستهدف".

من جانبه صرح رئيس الغرف التجارية في إسرائيل اوريال لين إنه "يجب عدم مواصلة رفع فائدة بنك إسرائيل، هذا يبدأ بأن يتحول مدمرا للاقتصاد وللجمهور الواسع، هذا ضرر خطير على دافعي قروض المشكنتا قبل إيجاد حلول حقيقية لمشاكلهم. رفع الفائدة بحد ذاته يرفع غلاء المعيشة، والتكاليف في قطاع الأعمال. اليوم من إجل كبح التضخم، يجب العمل بتفهم الى جانب العرض وليس الى جانب الطلب".

وأضاف :". يمكن للحكومة التحول من فرض رسوم على جميع الواردات إلى إسرائيل ، والتي تبلغ بالفعل أكثر من مائة مليار دولار ، من أساس القيمة ، بما في ذلك جميع النفقات ، للأغراض الجمركية إلى أساس FOB - سعر البضاعة في ميناء الخروج ".