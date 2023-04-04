السلطات الإسرائيلية تتوقع مرور أكثر من 200 الف إسرائيلي عبر معبر طابا في ابريل

يتزامن في الشهر الحالي حلول عدة أعياد دينية بينها الفصح وعيد الفطر

مع حلول الأعياد في شهر نيسان/ابريل ، تتوقع السلطات الإسرائيية بخروح مئات آلاف الإسرائيليين لقضاء عطلهم خارج البلاد وحدوث ازدحامات كبيرة في مطار بن غوريون ومعبر طابا على الحدود الإسرائيلية المصرية.

وتقدر سلطة المعابر أن 200 ألف مسافر من المتوقع أن يمروا من خلال معبر طابا خلال شهر نيسان/ابريل حيث يتزامن في هذا الشهر عيد الفصح المسيحي والفصح اليهودي وعيد الفطر، وكافة أيام الذكرى ويوم إستقلال إسرائيل، لذلك هناك توقعات أن تقفز أعداد السائحين بنسبة 180 بالمئة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأوضحت سلطات المعابر الاسرائيلية أنها تتوقع أن يمر من خلال المعابر في الأيام المزدحمة نحو 13 ألف مسافر. وأوصت المسافرين على شراء بطاقات المرور مسبقا.

ومن المتوقع أيضا أن تبلغ حركة السياحة في المطارات الى الذروة في هذا الشهر، وأن يستقبل 2.2 مليون مسافر، وهي زيادة بنسبة 18% عن عام الذروة 2019، وسافر امس عن طريق مطار بن غوريون 89 الف مسافر في حين أنه في الأيام المزدحمة المتوقعة سيمر نحو 100 الف مسافر يوميا في المطار.