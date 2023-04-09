مجموعة "البريكس" تستعد لإطلاق عملة مشتركة بديلة للدولار الأمريكي

يأتي هذا في الوقت الذي ذاع صيت "مجموعة بريكس" إعلامياً بعد الحرب الأوكرانية، حيث أضحت عدة دول تبحث عن الانضمام إلى تكتل يحقق نوعاً من القطبية الاقتصادية

تستعد العديد من أكبر الدول اقتصاديًا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان لإطلاق بديل الدولار قصد استخدامه في التجارة العالمية، وذلك بعد سنوات من إساءة استخدام وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياط.

يأتي هذا في الوقت الذي ذاع صيت "مجموعة بريكس" إعلامياً بعد الحرب الأوكرانية، حيث أضحت عدة دول تبحث عن الانضمام إلى تكتل يحقق نوعاً من القطبية الاقتصادية، رغبة منهم في إنشاء نظام متعدد الأقطاب بدلاً من التي تسيطر عليه الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام عن بورنيما أناند، رئيسة المنتدى الدولي لدول بريكس، قولها "إن تركيا ومصر والسعودية قد تنضم قريبا، كما سبق لموسكو أن أعلنت استعداد إيران والأرجنتين للانضمام".

وأصبحت مصر بشكل رسمي عضواً جديداً في بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس منذ أسابيع، بعد استكمال الإجراءات اللازمة. وهو الأمر الذي يراه البعض بمثابة خطوة هامة نحو الإنضمام للمنظمة.

في عام 2006 تأسست مجموعة "بريكس" وكانت تسمى "بريك"، أي الأحرف الأولى من الدول المشكلة لها أي البرازيل وروسيا والهند والصين، وعقدت أول قمة لها عام 2009، ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا لتتحول إلى بريكس (BRICS).

يشار إلى أن روسيا تعمل في الآونة الأخيرة على إنشاء عملة مشتركة جديدة بينها والهند ودول البريكس الأخرى كوسيلة للرد على هيمنة الدولار واستخدامه الخاطئ من قبل الولايات المتحدة.