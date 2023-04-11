تقرير: بسبب موقف مدريد من الصحراء، أكثر من 129 ألف و570 شركة إسبانية أوقفت صفقاتها التجارية مع الجزائر

بعجز تاريخي لصالح الجزائر بأزيد من 6.5 مليار يورو، جراء خطوة أحادية وفردية من رئيس حكومتها بيدرو سانشيز لدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل لقضية الصحراء

كشف تقرير لصحيفة “ABC” الإسبانية، أن أكثر من 129 ألف و570 شركة إسبانية أوقفت علاقاتها التجارية مع الجزائر، مقابل 222 ألف و603 شركة كانت أبرمت صفقات تجارية مع الجزائر في العام 2021، مما أدى إلى انخفاض حجم الصادرات بين البلدين، بعجز تاريخي لصالح الجزائر بأزيد من 6.5 مليار يورو، يأتي ذلك جراء خطوة أحادية وفردية من رئيس حكومتها بيدرو سانشيز لدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل لقضية الصحراء.

ووفق بيانات حديثة لمعهد التجارة الخارجية الإسبانية “ICEX”، فإن مبيعات إسبانيا إلى الجزائر تراجعت بنحو 93 بالمئة في ديسمبر-كانون الأول المنصرم، مشيرة إلى أن معدل التصدير في الشهر الواحد ما بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول بلغ 10.8 مليون يورو فقط، مقابل معدل بلغ 169 مليون يورو ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار من 2022.

ومن تبعات موقف رئيس الوزراء الإسباني سانشيز حول الصحراء، فقد أوقف 8934 مصدر إسباني نشاطهم بالجزائر بشكل نهائي في العام 2022، وفق بيانات المعد ذاته، مشيرا إلى أن هؤلاء المصدرين كان لهم “نشاط منتظم في الجزائر” وألقت الأزمة أيضا بظلالها على عجز الميزان التجاري، الذي سجل اختلالا تاريخيا وغير مسبوق لفائدة الجزائر، من منطلق استمرار تدفق الصادرات الجزائرية (غاز وبترول ومشتقاته) إلى إسبانيا، وتوقف شبه كلي لمبيعاتها في الاتجاه المعاكس.

وفي السياق ذكر موقع"الشروق"الإخباري الجزائري، أن الجزائر هي المورد الأول بالغاز للسوق الإسبانية، فضلا عن ارتفاع لافت في مبيعات النفط الجزائري إلى مدريد منذ العام المنصرم، رغم أنه كان إلى وقت قريب لا يحظى باهتمامها، وحلت في الصف الثامن من حيث موردي الذهب الأسود لهذا البلد الأوربي خلال شهر فبراير/شباط المنصرم ، بحصة من السوق قاربت 6 بالمئة.

وتشير بيانات المعهد إلى أن العجز التجاري الثنائي مع الجزائر سجل رقما غير مسبوق بـ6 مليار و575 مليون يورو لصالح الجزائر طبعا.وحسب المصدر ذاته، فإن الشركات المتضررة من هذه الوضعية تبحث عن طرق للحصول على دعم مالي من الحكومة، مشيرة إلى أن الشركة الإسبانية لتأمين الصادرات (CESCE) أتاحت خطا خاصا من الدعم لأصحاب المشاريع، “بما في ذلك الشركات التي تأثرت ميزانيتها العمومية سلبًا بسبب النزاع مع الجزائر، والتي ستتمتع بمعاملة خاصة من حيث الأولوية لدراستها”.