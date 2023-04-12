لأول مرة منذ أكثر من عامين: تداول اليورو الواحد بما يزيد قليلا عن أربعة شواقل

تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع التضخم، يجب إدراج تخفيضات أسعار الوقود والكهرباء والمياه في المؤشر لشهر أبريل/نيسان الجاري فقط.

لأول مرة منذ أكثر من عامين، تم تداول يورو واحد بعد ظهر اليوم الأربعاء، بما يزيد قليلاً عن أربعة شواقل، بينما تم تداول الدولار حتى عند 3.7 شاقل، في حين يتعين على وكالة التصنيف "موديز" إصدار التصنيف الائتماني لإسرائيل، الجمعة الوشيك، إذ من المقرر أن يكشف البنك المركزي الإسرائيلي عن مؤشر أسعار المستهلك للشهر في الأيام المقبلة حيث تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع التضخم، يجب إدراج تخفيضات أسعار الوقود والكهرباء والمياه في المؤشر لشهر أبريل/نيسان الجاري فقط.

ومنذ حوالي شهر، تركت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل عند A + ، محذرة من أن الإصلاح القانوني قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني،وفي السياق تقول مصادر سوق رأس المال إن التوترات الأمنية الأخيرة كانت حافزًا للارتفاع في سعر صرف العملة الإسرائيلية، حيث يفضل المستثمرون تقليل تعرضهم للشيكل وتحويل استثماراتهم إلى عملات أخرى.

ووفقًا لـكبير الاقتصاديين في Leader Capital Markets يوناتان كاتز فإن "خفض التصنيف والتغيير المحتمل من إيجابي إلى ثابت، يشجعان على انخفاض الشيكل الذي لوحظ في الأيام الأخيرة. وصرح كاتز لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان": "هذا استمرار لظاهرة رأيناها منذ بداية تعزيز الإصلاح القضائي. كان هناك العديد من التسهيلات، لكن الاتجاه بشكل عام هو أن يضعف الشاقل مقابل الدولار واليورو" وتابع كاتز: "في الوقت الحالي، الخوف في الأسواق هو الإفراج عن التصنيف الائتماني لمؤسسة موديز، ولا يمكن استبعاد خفض التصنيف". وبحسبه، فإن "تصاعد العنف في المنطقة والتصريحات التي أُدلي بها بعد لقاء زعيم المعارضة يائير لبيد ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أدت إلى تفاقم الوضع"