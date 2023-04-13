طيران الإمارات تعزز نشاطها في إسرائيل برحلة يومية ثالثة

وفقًا لآخر تقرير سنوي صادر عن مطار بن غوريون، احتلت دبي المرتبة الأولى كأفضل وجهة للخارج من حيث حجم الركاب في عام 2022

من المقرر أن توسع طيران الإمارات تواجدها في إسرائيل بإضافة رحلة يومية ثالثة، اعتبارًا من الأول من أيار/ مايو. سترفع الخدمة الإضافية العدد الإجمالي للرحلات الأسبوعية لطيران الإمارات التي تخدم تل أبيب إلى 21 رحلة، مما يوفر للعملاء المزيد من الرحلات المباشرة إلى دبي وخيارات اتصال معززة لبقية شبكة طيران الإمارات.

ستعمل رحلة طيران الإمارات اليومية الثالثة إلى تل أبيب بطائرة بوينج 777-300ER التي توفر 360 مقعدًا إضافيًا. تغادر EK 935 دبي الساعة 19:30 وتصل تل أبيب في الساعة 22:00. EK 936 تغادر تل أبيب في الساعة 23:55، لتصل إلى دبي في الساعة 04:05 من اليوم التالي.

يكمل التردد الإضافي الخدمات اليومية المزدوجة الحالية من وإلى تل أبيب ويوفر جدولًا أوسع مع مزيد من المرونة وزيادة وصول العملاء إلى وجهات عبر بوابات شركة الطيران في أمريكا الشمالية والجنوبية والشرق الأقصى وأفريقيا. يمكن للعملاء الوصول إلى وجهات شهيرة مثل تايلاند واليابان وأستراليا ونيوزيلندا والفلبين وفيتنام وسريلانكا بمزيد من السهولة وأوقات عبور أقصر. وستوفر الرحلة الثالثة أيضًا خيارات ربط إضافية للعملاء المسافرين من أستراليا والفلبين وفيتنام والبرازيل والإمارات العربية المتحدة واليابان وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى 18 نقطة عبر أمريكا الشمالية والجنوبية. تساعد الخدمة الإضافية أيضًا على تلبية الطلب الكبير من هذه الوجهات، والتي يعد الكثير منها موطنًا لمجتمعات يهودية كبيرة.

منذ حزيران يونيو 2022، سافر أكثر من 180 ألف مسافر على طيران الإمارات بين دبي وتل أبيب. تواصل دبي بناء جاذبيتها كوجهة جذابة للزوار الإسرائيليين، حيث تقدم لهم الفخامة والقيمة مع مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والعائلية التي تناسب كل الأذواق، بالإضافة إلى الفنادق لجميع الميزانيات. وفقًا لآخر تقرير سنوي صادر عن مطار بن غوريون، احتلت دبي المرتبة الأولى كأفضل وجهة للخارج من حيث حجم الركاب في عام 2022. تم توقيت جدول الرحلات الجديد بشكل ملائم لمنح المسافرين تجربة ليوم كامل في دبي، مما يساعدهم على زيادة وقتهم في المدينة إلى أقصى حد من خلال الوصول المبكر والمغادرة المتأخرة.

كما ستوفر الرحلة اليومية الثالثة للمصدرين والشركات المحلية 20 طناً إضافية من سعة حمل البطن في كل رحلة عبر طيران الإمارات للشحن الجوي، مما يساعد على نقل الصادرات الإسرائيلية الرئيسية مثل الفواكه والخضروات والأدوية والآلات الصناعية والإلكترونيات والمعادن وغيرها من المنتجات الحيوية لدولة الإمارات والأسواق العالمية الأخرى.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات، حيز التنفيذ، حيث وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كوهين والسفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد الخاجة على الاتفاقية الجمركية التي ستخفض التعريفات على حوالي 96 في المائة من المنتجات.

في عام 2022 بلغت التجارة الثنائية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة أكثر من 205 مليار دولار وسط توقعات ان يزداد حجم التجارة بشكل كبير ما من شأنه أن يزيد من فرص العمل في السوق الإسرائيلية وخفض تكلفة المعيشة في إسرائيل.

وأشار الوزير كوهين إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تعزز العلاقة مع الإمارات وتوفير دليل إضافي على أهمية اتفاقيات إبراهيم التي كسرت حاجز العلاقات المباشرة مع إسرائيل نحو تعاون يشمل كافة الأصعد.