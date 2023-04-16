نتنياهو ينتقد تخفيض وكالة مودي للتوقعات الائتمانية لإسرائيل

قال نتنياهو بلهجة لا تخلو من تأنيب "أظهرت وكالة التصنيف عدم فهم كامل للواقع الإسرائيلي وعدم إيمان بالمرونة الشهيرة للاقتصاد المحلي.

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت وكالة التصنيف العالمية موديز لخفضها التوقعات الائتمانية لإسرائيل من إيجابية إلى مستقرة وذلك بي بيان مشترك مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال نتنياهو بلهجة لا تخلو من تأنيب "أظهرت وكالة التصنيف عدم فهم كامل للواقع الإسرائيلي وعدم إيمان بالمرونة الشهيرة للاقتصاد المحلي.

"القلق الذي يثيره محللو مودي حول الجدل العام وتأثيره على الاستقرار السياسي والاقتصادي لإسرائيل أمر طبيعي بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون قوة المجتمع الإسرائيلي". يشير نتنياهو بوضوح إلى تأثر المحللين بما يثور من تحذيرات وتوقعات تشاؤمية بحال تم إقرار التعديلات القضائية من قبل الحكومة الحالية وسط احتجاجات شعبية متواصلة وثابتة على رفضها المس وفق تصورها بالديمقراطية في إسرائيل لا سيما من خلال جعل اختيار قضاة المحكمة العليا في البلاد شأنا حكوميا بحتا من خلال التحكم بتركيبة لجنة اختيار القضاة.

"يدرك المحللون في وكالة التصنيف مودي بشكل صحيح قوة الاقتصاد الإسرائيلي في جميع المؤشرات والقيادة الاقتصادية الصحيحة والمسؤولة التي نقودها، مع الإدارة الحكيمة للإنفاق العام وفي النهوض بالإصلاحات المشجعة للنمو"، أضاف البيان.

"انطلاقا من إيماننا بقوة المجتمع الإسرائيلي، ووحدته، وقدرته على التغلب على النزاعات والأزمات، كما فعل مرات عديدة في الماضي، فإننا على ثقة من أنه بعون الله، هذا ما سيحدث مرة أخرى" وفقا للبيان.

وبحسب بيان سابق للصحافة منسوب إلى "مصادر مقربة من نتنياهو" فإن محللي وكالة موديز "تأثروا بالجو العام. لديهم أصدقاء في إسرائيل يروون لهم حكايات طويلة. هل هم على علم بالموضوع؟ ليس بالضبط. اكتشفنا خلال المحادثات معهم، أنهم لا يدركون التفاصيل حقًا".