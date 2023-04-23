شركة طيران إسرائيلية تطلق اعتبارا من منتصف حزيران رحلات إلى اسطنبول من إيلات

تم تجديد الرحلات الجوية المباشرة من يسرائير إلى إسطنبول والوجهات التركية الأخرى بعد توقف دام 15 عامًا في شباط/فبراير الماضي.

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية يسرائير، عن انطلاق رحلات مباشرة من مطار رامون في إيلات الواقعة على ساحل البحر الأحمر إلى اسطنبول ابتداء من منتصف حزيران / يونيو.

تعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة، فبتسيير هذه الرحلات ستغادر للمرة الأولى رحلات جوية من مطار بن غوريون إلى اسطنبول في تركيا. ومن المقرر أن تنطلق الرحلات مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والسبت.

وقالت الشركة إن سعر تذكرة السفر ذهابًا وإيابًا يبلغ 250 دولارًا للفرد، وتكلف رزمة ليلتين بما في ذلك النقل من وإلى المطار 385 دولارًا للفرد.

وقالت هيلا هيرمولين رونان، نائبة رئيس التسويق والمبيعات في يسرائير، "تعمل يسرائير باستمرار على توسيع الوجهات وتنويعها لعملائها. وبعد تشغيل الرحلات الجوية بنجاح إلى رامون بطائرة إيرباص 320، سيُسمح لنا بتسيير رحلات دولية من رامون على وقع الطلب المتزايد".

تم تجديد الرحلات الجوية المباشرة من يسرائير إلى إسطنبول والوجهات التركية الأخرى منها بعد توقف دام 15 عامًا في شباط/فبراير الماضي.