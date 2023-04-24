كم سيبلغ سكان إسرائيل في يوم الاستقلال الـ100؟

دائرة الاحصاء المركزية تنشر معطيات جديدة حول عدد سكان إسرائيل قبل يوم الاستقلال

قبل يوم الاستقلال الـ75، كشفت دائرة الاحصاء المركزية معطيات جديدة حول عدد سكان إسرائيل ويتضح أن عدد سكان إسرائيل بلغ 9.727 مليون نسمة: 73%.5% يهود، 21% عرب و5.5% آخرين.

بلغ عدد سكان إسرائيل في السنة الاولى من إقامتها 806 الف نسمة، في حين تضاعف عدد السكان اليوم 12 مرة ، وزاد عدد السكان عن العام الماضي 216 الف نسبة وبنسبة 2.3% عن العام الماضي. خلال العام الماضي ولد 183 الف طفل جديد، ووصل الى البلاد 79 الف مهاجر في حين توفي 51 الف نسمة. وذكرت دائرة الاحصاء أنه منذ قيام الدولة وصل الى إسرائيل أكثر من 3.3 مهاجر جديد، تقريبا وصل 50% منهم ابتداء من عام 1990.

وبحسب معطيات دائرة الاحصاء المركزية : 28% من سكان البلاد هم أطفال من جيل 0 حتى 14 عاما، وتقريبا 12% بجيل 65 فما فوق. اضافة لذلك فإنه في نهاية 2021 نحو 46% من السكان اليهود في العالم يعيشون في إسرائيل ونحو 79% من اليهود في اسرائيل من مواليد البلاد.

ومن المتوقع أن يبلغ سكان إسرائيل مع بلوغ عام 2030 نحو 11.1 مليون نسمة، وفي عام 2040 13.2 مليون نسمة. وفي يوم الاستقلال المئة لإسرائيل عام 2048 نحو 15.2 مليون نسمة.