استطلاع رأي: معظم الإسرائيليين يفضّلون الصناعة المحلية

استطلاع رأي خاص أجري بمناسبة يوم تأسيس إسرائيل يظهر أن 70 % من الإسرائيليين، يفضلون المنتج المحلي على المنتج المُستورد

كشف استطلاع رأي خاص أجرته شركة Direct Falls قبل يوم تأسيس إسرائيل، بناءً على طلب من جمعية المصنّعين الإسرائيلية، أن معظم الإسرائيليين، يفضّلون الصناعة المحلية.

ويُظهر الاستطلاع بوضوح، أن الإسرائيليين يفضلون شراء المنتجات الإسرائيلية. وقال 70٪ ممن شملهم الاستطلاع، أنهم يفضلون شراء المنتجات الإسرائيلية على المنتجات المستوردة، وحتى لو كان المنتج الإسرائيلي أغلى ثمناً، فإن 48٪ يفضلون شرائه على منتج مستورد. 38٪ يفضلون شراء المنتج الأرخص، و14٪ لا يهم.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر صباح اليوم (الثلاثاء)، أن الاستطلاع أظهر، أن 54٪ من المستطلعة آراؤهم، يفضلون شراء علم إسرائيل يتم تصنيعه في إسرائيل على علم مستورد. 1٪ فقط يفضلون شراء علم مستورد من الخارج، و27٪ من السكان لا يهم، و11٪ لا ينوون شراء علم. بالإضافة إلى ذلك، فإن 57٪ ممن شملهم الاستطلاع يفضلون شراء علم إسرائيل إسرائيلي الصنع، حتى لو كان سيكون أغلى من العلم المستورد. ويفضل 18٪ شراء علم مستورد إذا كان أرخص، و25٪ لا يهم.

يظهر الاستطلاع أن معظم الإسرائيليين صهاينة للغاية: 87٪ منهم يخططون لتعليق العلم الإسرائيلي في منازلهم خلال يوم تأسيس إسرائيل. فقط 13٪ من السكان لا يخططون لتعليق العلم على الإطلاق. وتم إجراء الاستطلاع هذا الشهر على 588 شخصًا في العينة، تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، ويمثلون عموم السكان في إسرائيل.