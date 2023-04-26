صناعة اللؤلؤ الطبيعي تقليد قديم تسعى البحرين إلى جعله أكثر حداثةً

لا يمكن أن تتخيلوا عدد الزبائن الذين أتوا إلى "دانات" بعدما ورثوا لآلئ، ومن ثم فوجئوا بعد عملية الفحص بعدما أدركوا أنهم ورثوا لآلئ صناعية

في متجر مجوهرات في العاصمة البحرينية المنامة، التي بقيت حريصة على إحياء تلك الصناعة القديمة يدرك رواد المتجر أنهم لن يخرجوا سوى حاملين لؤلؤاً طبيعيا.

في متجر المجوهرات الصغير الذي تملكه عائلة مطر، إحدى أقدم الأسر التي تمارس هذه التجارة في البحرين، تُعرض أساور وقلائد وأزرار أكمام وسلع جلدية، جميعها مرّصعة باللآلئ الطبيعية.

وتفتخر المملكة بأنها الدولة الوحيدة التي حظرت زراعة اللؤلؤ الصناعي.

ووسط ناطحات السحاب في العاصمة، يقع معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) وهو أحد المختبرات النادرة في العالم المتخصصة في تحليل اللؤلؤ.

ويتلقى معهد دانات الذي تأسس عام 2017، لآلئ من تجّار أثرياء أو أفراد يرغبون بفحصها.

وتقول رئيسة معهد دانات نورة جمشير: "لا يمكن أن تتخيلوا عدد الزبائن الذين أتوا إلى دانات بعدما ورثوا لآلئ، ومن ثم فوجئوا بعد عملية الفحص بعدما أدركوا أنهم ورثوا لآلئ صناعية".