لأول مرة: سيتم دمج 200 طبيب من أوروبا الشرقية في جهاز الصحة في إسرائيل

هم أطباء يهود من دول اوروبا الشرقية سيندمجون خلال الفترة القريبة بالجهاز الطبي الإسرائيلي

انهى 200 طبيب يهود من دول اوروبا الشرقية اليوم الأحد برنامج "رحلة الأطباء" للمنظمة الاسرائيلية "مساع"(رحلة)ـ وسينهون خلال الأشهر القادمة عملية استيعابهم كمهاجرين جدد وسيتم دمجهم بالعمل كأطباء معتمدين في الجهاز الصحي الإسرائيلي.

وتم هذا العام مضاعفة عدد المشاركين بالبرنامج وبلغ لأول مرة 200 طبيب وطبيبة من أوكرانيا، بيلاروسيا، مولدوفا، كازخستان، أوزباكستان وغيرها من الدول، ومن المتوقع دمجهم في المستشفيات الإسرائيلية في منطقة الضواحي، وفي الجهاز الطبي التابع للجيش الإسرائيلي.

برنامج "رحلة الأطباء" الذي تقوده منظمة "مساع" التي أسستها الوكالة اليهودية والحكومة الإسرائيلية، انطلق قبل 15 عاما على خلفية النقص بعدد الأطباء في الجهاز الطبي الإسرائيلي ونجح بتخريج 1000 طبيب اندمجوا بالعمل في الجهاز الطبي في اسرائيل.

ويتم سنويا استيعاب عشرات الأطباء اليهود من دول اوروبا الشرقية ي مسار خاص يهدف الى استيعابهم، ويشمل دراسة اللغة العبرية ودوره لتجهيزهم واعدادهم لامتحان الترخيص لمزاولة مهنة الطب.

في نهاية البرنامج ، الذي يستغرق حوالي عام ، يخضع المشاركون لاختبارات الترخيص الخاصة بوزارة الصحة ، حيث يجتازها ، بحسب البيانات ، حوالي 90٪ من المشاركين في البرنامج ويهاجرون رسميًا إلى إسرائيل. بعد ذلك ، يتم دمجهم في المستشفيات وصناديق التأمين الصحي والهيئة الطبية للجيش الإسرائيلي ، في تخصصات متنوعة مثل: أطباء القلب وأطباء الأسرة والأطفال والجراحين وأطباء التخدير وأطباء العظام وأطباء الأسنان.