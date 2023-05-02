ارتفاع الأسعار في قطاع غزة والاستياء يتصاعد ضد حركة حماس

يجد الفلسطينيون في قطاع غزة (45 في المئة منهم عاطلون عن العمل) صعوبة متزايدة في تغطية نفقاتهم واحتياجاتهم اليومية.

تسببت زيادة الضرائب على اصناف المواد الغذائية في قطاع غزة في ارتفاع الأسعار، مما أثار غضب التجار والسكان على وجه الخصوص، حيث تضاعف سعر عبوات المياه بمقدار 14 في المئة وسعر حليب الأطفال بمقدار أربعة في المئة.

وتأتي هذه الزيادات الضريبية الجديدة، السارية على بعض المنتجات المستوردة والمصدرة منذ آذار / مارس ، في أعقاب الزيادة السابقة التي قررتها حركة حماس في تموز / يوليو من العام المنصرم تتعلق بما مجموعه 24 منتجًا غذائيًا.

وفي السياق قال صاحب شركة استيراد وتصدير وسيم الحلو "لا أستطيع زيادة أسعار منتجاتي، الوضع الاقتصادي للسكان سيء للغاية".

وفي أكتوبر / تشرين الأول المنصرم ، قدم 40 صاحب متجر لحركة حماس أمام المحكمة وفي مارس / آذار بدأوا إضرابًا، وانضم إليهم العديد من سكان غزة الآخرين، وإزاء الاستياء، رفعت حركة حماس الضريبة عن بعض المنتجات، لكنها لم تطبق على الأسماك، رغم أنها كانت تخضع بالفعل للضريبة حتى قبل وصولها إلى الأراضي الفلسطينية.

ويعتبر الفاعليون الاقتصاديون ، أن "ضرائب الاستيراد والتصدير ابتزازًا حقيقيًا"، مدعين أنها غير مبررة بأي حال من الأحوال. في هذا السياق، يجد الفلسطينيون في قطاع غزة (45 في المئة منهم عاطلون عن العمل) صعوبة متزايدة في تغطية نفقاتهم واحتياجاتهم اليومية.