وزير السياحة الاسرائيلى ووزير الخارجية الجورجي يوقعان على اتفاقية السياحة هي الأولى بين البلدين

يلتزم كلا البلدين بتعزيز التعاون مع المنظمات السياحية المعنية ووكلاء السفر وممثلي القطاع الخاص، في إطار منظمة السياحة العالمية (UNWTO).

وقع وزير السياحة الاسرائيلى حاييم كاتس ووزير الخارجية الجورجي ايليا دارشياشفيلي، اليوم الأأربعاء على اتفاقية السياحة الاولى بين البلدين، ستكون سارية لمدة خمس سنوات وسيتم تجديدها تلقائيًا.

ويلتزم كلا البلدين بتعزيز التعاون مع المنظمات السياحية المعنية ووكلاء السفر وممثلي القطاع الخاص، في إطار منظمة السياحة العالمية (UNWTO).وفقًا للاتفاقية الموقعة، ستسعى إسرائيل وجورجيا لتعزيز البرامج المشتركة، وسيتم السماح لها بتشجيع السياحة إلى المواقع التاريخية والثقافية المتعلقة بتراث الشعبين الجورجي واليهودي..

وعقب توقيع الاتفاقية، عقد الطرفان اجتماع عمل لمناقشة تعزيز السياحة في البلدين، فضلا عن الفرص المختلفة.

وقال الوزير الإسرائيلي إيليا دارتشاشفيلي:"ستفتح الاتفاقية الجديدة آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين، العلاقة بين إسرائيل وجورجيا قوية، وهي تقترب على مر السنين في جميع المجالات، في الثقافة والاقتصاد والآن أيضًا في السياحة، يحب الإسرائيليون زيارة جورجيا| وتابع"نأمل أن نرى المزيد منها في المستقبل".

وأكد إيليا دارتشاشفيلي أن "التعاون مع صديقنا يتم على أساس مبدأ رضا جميع الأطراف، وهناك جزء كبير من سكان جورجيا يرغبون في القدوم إلى إسرائيل. وسنعزز معًا السياحة في بلدينا".