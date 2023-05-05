تقرير: إسرائيل صادرت حسابات على بينانس مرتبطة بداعش وحماس

صادرت دولة إسرائيل 189 حسابًا للعملة الرقمية في بورصة Binance لتبادل العملات الرقمية منذ ديسمبر 2021

صادرت دولة إسرائيل 189 حسابًا للعملة الرقمية في بورصة Binance لتبادل العملات الرقمية منذ ديسمبر 2021، بما في ذلك حسابان تزعم أنهما مرتبطان بتنظيم داعش، وعشرات الحسابات الأخرى التي تقول إنها مملوكة لشركات فلسطينية مرتبطة إلى منظمة حماس، ووفقًا لوثائق من المقر الوطني للمحاربة الاقتصاد الإرهابي (MTL) وصلت إلى رويترز.

وفقًا لإحدى الوثائق الموجودة على موقع MTL، في 12 يناير من هذا العام، تم الاستيلاء على حسابي تشفير في منصة Binance بالإضافة إلى العملات الموجودة بهما.

تنص الوثيقة على أن الاستيلاء على حسابات التشفير كان يهدف إلى " إحباط أنشطة "تنظيم الدولة الإسلامية والإضرار بقدرته على تحقيق أهدافه". صاحب الحسابين المرتبطين بتنظيم داعش اللذين استولت عليهما إسرائيل هو فلسطيني يبلغ من العمر 28 عامًا يُدعى أسامة أبو بيضا، بحسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.

وثيقة MTL التي لم يتم الكشف عنها سابقًا، وفقًا لتقرير رويترز، لم تقدم تفاصيل حول قيمة العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها في حسابات Binance، ولا كيفية ربط الحسابات بتنظيم داعش.

لم تستجب Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، لتقرير رويترز الحصري. وزارة الأمن الإسرائيلية، المسؤولة عن MTL ، لم تقدم أي رد حتى الآن.

في السنوات الأخيرة، دعا المنظمون في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الرقابة على بورصات العملات المشفرة لمنع الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

توضح عمليات الاستيلاء التي قام بها المقر الوطني الإسرائيلي للحرب الاقتصادية ضد الإرهاب كيفية عمل الحكومات في هذه المنطقة. في الآونة الأخيرة، قررت حماس أيضًا التوقف عن قبول التبرعات المشفرة في ضوء النشاط الإسرائيلي للاستيلاء على حسابات التشفير للمتبرعين للمنظمة.