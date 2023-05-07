إدماج مستشفى شيبا الإسرائيلي في شبكة البيانات الطبية العالمية

يوفر Mayo Clinic Platform Connect حاليًا وصولاً آمنًا قائمًا إلى البيانات السريرية غير المحددة عبر ثلاث قارات.

تعمل منصة "مايو كلينيك"، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية، على توسيع شبكة البيانات الموزعة المعروفة باسم Mayo Clinic Platform Connect لتشمل، من بين أمور أخرى ، المركز الطبي الإسرائيلي شيبا.

يُنشئ هذا التحالف العالمي الأول من نوعه، شبكة مشاركة البيانات التي تتجاوز حواجز اللغة ، وتسريع الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي لخلق نتائج أفضل لتحسين صحة المرضى في جميع أنحاء العالم.

يوفر Mayo Clinic Platform Connect حاليًا وصولاً آمنًا قائمًا إلى البيانات السريرية غير المحددة عبر ثلاث قارات.

وقال جون هالامكا، رئيس منصة Mayo Clinic، "نحن نصف البيانات اللازمة للذكاء الاصطناعي العادل والمنصف على أنها تتمتع بالعمق (أنواع المعلومات)، و(عدد المرضى). لتحويل الرعاية الصحية عالميًا، يجب علينا توسيع شبكات البيانات الموزعة لدينا لتشمل كل قارة، وأضاف أن "حماية الخصوصية والامتثال للقوانين واللوائح الدولية ودمج المعرفة عبر اللغات".

حتى وقت قريب، كانت أنواع المعلومات الطبية مثل بيانات السجلات الطبية الإلكترونية المتكاملة وصور الأشعة والأمراض ومقاطع الفيديو غير منظمة ومعقدة لدرجة يصعب معها تحليلها. كان تنوع اللغة أيضًا عائقًا كبيرًا أمام دمج البيانات السريرية على نطاق عالمي.

من خلال مزيج من التخزين المحمي بالخصوصية ونمو الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، سيستخدم أعضاء Mayo Clinic Platform و Connect بيانات سريرية مجمعة وغير محددة الهوية لإنشاء نماذج لاكتشاف المرض في وقت مبكر، وتحديد أفضل خيارات العلاج.

وقال البروفيسور إيال زيمليشمان، مدير التحول والابتكار في مركز شيبا الطبي : "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا التحالف التاريخي لتحويل مستقبل الرعاية الصحية " .