المغرب وإسرائيل: التبادل التجاري يتجه لتجاوز سقف 200 مليون دولار في خلال العام الجاري

بلغ حجم الصادرات والواردات بين المغرب وإسرائيل في العام المنصرم إلى 180 مليون دولار أمريكي، بزيادة وصلت إلى 160 بالمئة مقارنة بالحجم المسجل في عام 2020

تشير توقعات اقتصادية إسرائيلية، أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل يواصل الارتفاع، ويُرجح بقوة أن يتجاوز سقف 200 مليون دولار خلال العام الجاري، وبلغ حجم الصادرات والواردات بين المغرب وإسرائيل في العام المنصرم إلى 180 مليون دولار أمريكي، بزيادة وصلت إلى 160 بالمئة مقارنة بالحجم المسجل في عام 2020.

وصدرت إسرائيل إلى المغرب صادرات بقيمة 40 مليون دولار أغلبها المواد الكيميائية والآلات ومنتجات النقل، في حين صدّر المغرب إلى إسرائيل صادرات بقيمة 140 مليون دولار أغلبها منتجات النسيج والمنتجات الغذائية.

وقد أعرب وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، خلال الزيارة التي قام بها إلى الملتقى الدولي للفلاحة التي احتضنته مدينة مكناس المغربية في الأيام الأخيرة، حيث شاركت إسرائيل بجناح لها لأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية بين إسرائيل والمغرب.

وكان نير بركات قد اقترح "الزراعة الذكية" على المغرب ونقل الخبرة الإسرائيلية من أجل الرفع من الانتاجية الفلاحية باستخدام الوسائل التكنولوجية، إضافة إلى نقل تجربة إسرائيل في إحداث الزراعات في المناطق الصحراوية القاحلة، مثلما فعلت في صحراء النقب.

ومن جهة أخرى، تنظر إسرائيل إلى المغرب كموقع جغرافي هام وجسر لنقل الصادرات الإسرائيلية إلى عدد من الدول الأخرى، خاصة في إفريقيا وأوروبا، حيث يُعتبر المغرب بمثابة بوابة إلى القارتين بسبب موقعه الجغرافي المتميز، وبالتالي ترغب العديد من الشركات الإسرائيلية الاستفادة من العلاقات مع المملكة المغربية لإعطاء دفعة قوية لصادراتها نحو أسواق أخر.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية نير بركات،قد قال لى هامش مشاركته في الملتقى الدولي للفلاحة بمدينة مكناس في المغرب إن "إسرائيل ستفتح مكتب ملحق اقتصادي في المغرب خلال الأشهر الوشيكة" مشيرا إلى أن "أربعون في المئة من اقتصاد المغرب يعتمد على القطاع الفلاحي".