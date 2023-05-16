وزارة المالية الإسرائيلية تخفض توقعاتها للنمو لعام 2023

كما خففت الوزارة من توقعاتها للعام الوشيك، وراهنت على نمو بنسبة 3.1 في المئة بدلاً من 3.2 في المئة.

عدلت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها للنمو، متوقعة ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المئة هذا العام، بانخفاض 0.3 في المئة عن التوقعات السابقة التي تستند إليها الحكومة في الموافقة على الميزانية.

كما خففت الوزارة من توقعاتها للعام الوشيك، وراهنت على نمو بنسبة 3.1 في المئة بدلاً من 3.2 في المئة. وقد تم التأكيد على أن هذه التوقعات الجديدة لا تأخذ في الاعتبار النتائج المترتبة في حال اعتماد الإصلاح القضائي من قبل الحكومة، والذي نعلم أنه يتعرض لانتقادات لما له من آثار ضارة محتملة على اقتصاد البلاد.

تفسر المراجعة النزولية لتوقعات النمو، من بين أمور أخرى، بانخفاض الاستثمارات من قبل صناديق رأس المال الاستثماري "التي تتناقص باستمرار" بعد "الزيادة في علاوة المخاطرة للاقتصاد في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يضر بالتجاوب مع الاستثمارات ".

وفي السياق اشارت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية شيرا غرين، إلى أن "التضخم، الذي يستمر على الرغم من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، والتباطؤ في التكنولوجيا العالية هي أيضا المسؤولة عن ذلك"

يضاف إلى ذلك حقيقة أن توقعات التضخم قد تم رفعها، حيث تقدر الخزانة أنها ستقف عند 3.2 في المئة في نهاية هذا العام، مما يعني أنها لا تزال أعلى من الحد الأقصى المستهدف البالغ 3 في المئة الذي حدده بنك. إسرائيل. أخيرًا ، من المتوقع أن تكون عائدات الضرائب الحكومية أقل بنحو 5.5 مليار شاقل هذا العام عن التوقعات السابقة المقدمة للحكومة في يناير/كانون الثاني المنصرم.

حذرت شيرا غرين من خطة الإصلاح القضائي، وقالت "ينظر السوق إلى هذا على أنه يقوض قوة واستقلالية مؤسسات الدولة، وبالتالي يزيد من عدم اليقين. ومن المتوقع أن يلحق ضررا كبيرا بالنمو الاقتصادي والنشاط، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي" وتابعت "وكالة موديز خفضت توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل من إيجابية إلى مستقرة، وأن هذا التصنيف يؤثر على تكاليف زيادة ديون الدولة، فضلاً عن تكاليف تمويل القطاع الخاص. وتوقعت أن "خفضه سيضر بالنمو".

وكانت وزارة المالية قد حذرت في الاسبوع المنصرم، من "العواقب السلبية طويلة المدى على الاقتصاد إذا تم منح القطاع المتشدد ميزانية قدرها مليار شاقل كما هو مخطط من قبل الحكومة" وبحسب شيرا غرين، فإن "قرارات الحكومة بشأن زيادة ميزانية قطاعات التعليم غير الرسمية وزيادة المخصصات الاجتماعية وتفعيل برامج المساعدة مثل توفير قسائم الغذاء، ينبغي أن يؤدي إلى الحد من إمكانية اندماج الرجال المتشددين في سوق العمل ".