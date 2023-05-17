الكونجرس الأمريكي يدرس فتح مكاتب لإدارة الغذاء والدواء في إسرائيل والإمارات

كشفت i24NEWS في تقرير حصري أن الولايات المتحدة تتطلع إلى إعادة توجيه إمداداتها الدوائية من الصين إلى إسرائيل وشركاء آخرين في الشرق الأوسط.

من المقرر أن ينظر الكونجرس الأمريكي يوم الخميس في اقتراح لفتح مكاتب لإدارة الغذاء والدواء (FDA) في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

سيتم مناقشة المبادرة، في اجتماع اللجنة الفرعية للجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب الأمريكي، في انتظار موافقة إسرائيل أيضًا. في أكتوبر 2021، كشفت i24NEWS في تقرير حصري أن الولايات المتحدة تتطلع إلى إعادة توجيه إمداداتها الدوائية من الصين إلى إسرائيل وشركاء آخرين في الشرق الأوسط.

تم تقديم الاقتراح الحالي من قبل جمعية التعليم الأمريكية الإسرائيلية (USIEA). ويهدف ما يُطلق عليه اسم "حل الأصدقاء الطبي في أمريكا" إلى تقليل اعتماد الدولة على الصين وزيادة الصادرات الطبية إلى إسرائيل.

"قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة USIEA هيذر جونستون لـ JNS: "يضمن ذلك لنا تنويع سلاسل التوريد الدوائية الهامة لدينا خارج الصين لإنشاء شبكة من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط ".

إذا حصل مشروع القانون على موافقة مبدئية يوم الخميس، فسيتم إحالته إلى لجنة الاعتمادات الكاملة الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يعرض على مجلس النواب بكامل هيئته للتصويت قبل نهاية هذه الجلسة. وبعد ذلك، سيذهب الاقتراح إلى مجلس الشيوخ.