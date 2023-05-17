أدى انخفاض العملة في لبنان إلى ارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار الوقود والطعام والسلع الأساسية الأخرى، مع تسعير محلات السوبر ماركت للمواد بالدولار الأمريكي

حذر البنك الدولي يوم الثلاثاء من أن ما يقرب من نصف الاقتصاد اللبناني المتضرر من الأزمة يعتمد على السيولة الآن حيث تراجعت الثقة في البنوك، مما زاد من مخاطر غسيل الأموال وقلص الآمال في التعافي.

وجاء في تقرير للبنك الدولي أن "الاقتصاد النقدي المنتشر والمتنامي الذي يعتمد على الدولار يشكل عقبة رئيسية أمام الانتعاش الاقتصادي في لبنان".

غرق لبنان منذ عام 2019 في أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث، حيث انخفضت القيمة السوقية للعملة بنسبة 98٪ على الأقل مقابل الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، تضاعف حجم الاقتصاد النقدي تقريبًا من 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، حسبما ذكرت الهيئة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.

وأضاف البنك أن هذا المنحى له آثار سلبية على "السياسة المالية والنقدية، ويزيد بشكل كبير من مخاطر غسيل الأموال، ويزيد من السمة غير الرسمية، ويسهل التهرب الضريبي".

قدّر البنك الدولي الاقتصاد النقدي للبنان بنحو 9.9 مليار دولار، أو أقل بقليل من 46 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

أدى انخفاض العملة في لبنان إلى ارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار الوقود والطعام والسلع الأساسية الأخرى، مع تسعير محلات السوبر ماركت للمواد بالدولار الأمريكي والعديد من أرباب العمل في القطاع الخاص يدفعون رواتبهم نقدًا. وفي الوقت نفسه، فرضت البنوك قيودًا صارمة على الانسحاب، مما أدى بشكل أساسي إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخرات حياتهم ودفعهم إلى التراجع عن قطاع مصرفي منهار.

وقال التقرير "لقد حل الاقتصاد النقدي تدريجياً محل القطاع المصرفي"، مضيفاً أن "السبب الجذري لاقتصاد نقدي واسع الانتشار هو فقدان الثقة في القطاع المصرفي المتعثر".

"إن الاعتماد المتزايد على المعاملات النقدية يهدد بالعكس التام التقدم الذي أحرزه لبنان نحو تعزيز سلامته المالية ... قبل الأزمة الحالية".