المغرب : وزارة الفلاحة تعتمد برنامجا بمليار دولار لدعم الفلاحين

الوزير أشار إلى أن البرنامج "يشمل دعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر"

أكد وزير الفلاحة المغربي محمد الصديقي، في كلمة خلال المجلس الوزاري ترأسه العاهل المغربي محمد السادس أمس الجمعة بالرباط، اعتزام وزارته تنفيذ برنامج لدعم الفلاحين بـ 10 مليارات درهم، أي ما يقارب مليار دولار، لتفادي تداعيات الجفاف.

وأقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزير أشار إلى أن البرنامج "يشمل دعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه".

كما يشمل "تعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي للمغرب وهو بنك خاص يعنى بتمويل الفلاحين، من أجل الرفع من تدخله في مواكبة الفلاحين؛ إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد القمح اللين، لضمان التزود العادي للسوق إلى حدود ديسمبر/ كانون الأول 2023".

وأوضح الوزير أنه "رغم أن هذا الموسم الفلاحي يأتي في سياق توالي سنوات الجفاف، من المتوقع أن يقدر إنتاج الحبوب بنحو 55 مليون قنطار، بزيادة قدرها 62 في المئة مقارنة بالموسم الماضي (34 مليون قنطار). ويعد هذا الموسم هو الأفضل مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة التي عرفت عجزا مطريا مشابها".

ويرتبط الاقتصاد المغربي بشكل كبير بالزراعة التي تعتمد على مياه الأمطار مصدرا رئيسيا ووحيدا للري، فضلا عن كون القطاع الزراعي يشغل نحو 40 بالمئة من إجمالي اليد العاملة في البلاد.