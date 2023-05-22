إسرائيل: زيادة جديدة في معدل الفائدة يصل إلى أعلى مستوى له منذ 17 عاما

إذا كان الهدف الأساسي من رفع أسعار الفائدة هو وقف التضخم، فإن إحدى عواقبه المباشرة هي الزيادة في سداد قروض الرهن العقاري لأصحاب المنازل

أعلن محافظ بنك إسرائيل في بيان، اليوم الإثنين، عن زيادة أخرى في سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25 في المئة ، ليصل إلى 4.75 في المئة- وهو أعلى مستوى له منذ 17 عامًا.

وتعد هذه الزيادة العاشرة على التوالي في سعر الفائدة، والتي تبررها اللجنة النقدية في البنك المركزي بارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي في سياق سوق العمل المتوتر، والتضخم الذي لا يزال مهمًا.

وأشار البيان إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 2.5 في المئة من حيث القيمة السنوية، وهو معدل مرتفع نسبيًا بعد خصم الآثار المؤقتة للتغيرات في ضرائب المركبات، كما يشير إلى أنه منذ الزيادة الأخيرة في السعر الرئيسي ، ضعف الشيكل بنسبة 1.45 في المئة مقابل الدولار و 0.7 في المئة مقابل اليورو".

إذا كان الهدف الأساسي من رفع أسعار الفائدة هو وقف التضخم، فإن إحدى عواقبه المباشرة هي الزيادة في سداد قروض الرهن العقاري لأصحاب المنازل، مما يخاطر بتأكيد ركود عمليات شراء العقارات في مدن معينة في البلاد.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، قد عدلت، في منتصف الشهر الجاري،، توقعاتها للنمو، متوقعة ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المئة هذا العام، بانخفاض 0.3 في المئة عن التوقعات السابقة التي تستند إليها الحكومة في الموافقة على الميزانية.

كما خففت الوزارة من توقعاتها للعام الوشيك، وراهنت على نمو بنسبة 3.1 في المئة بدلاً من 3.2 في المئة. وقد تم التأكيد على أن هذه التوقعات الجديدة لا تأخذ في الاعتبار النتائج المترتبة في حال اعتماد الإصلاح القضائي من قبل الحكومة، والذي نعلم أنه يتعرض لانتقادات لما له من آثار ضارة محتملة على اقتصاد البلاد.