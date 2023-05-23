افتتاح النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي بحظور "100 دولة"

أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، عن ترحيبه بالمشاركين، متطلعاً لأن يقدم المنتدى إضافة علمية وعملية

عرفت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، افتتاح أعمال النسخة الثالثة من "منتدى قطر الاقتصادي"، بمشاركة أكثر من 1000 مشاركٍ من رؤساء الحكومات وقادة الأعمال، والتي تقام بالشراكة مع "وكالة بلومبيرغ" الإعلامية الأمريكية.

وفي هذا السياق، أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، عن ترحيبه بالمشاركين، متطلعاً لأن يقدم المنتدى إضافة علمية وعملية، وقال، في تغريدة على موقع "تويتر": "أرحب بالمشاركين بالنسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي، والتي تبحث أحدث التوجهات في قطاعات اقتصادية حيوية وواعدة، وتعزيز التعاون والتشاور بين مختلف الدول لتنميتها".

وأضاف أمير قطر: "أتطلع إلى أن يقدم المنتدى إضافة علمية وعملية للمشاركين والمهتمين".

بدوره، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال افتتاح المنتدى، إن "السياسات والمشاريع التي تبنتها دولة قطر خلال العقدين الماضيين "ساهمت في تأسيس بنية تحتية قوية مستقرة وصلبة في موقع استراتيجي يجمع بين الشرق والغرب".

وأضاف الوزير: "إن دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام هو السبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه العالم اليوم".

وأكد ضرورة أن يصبح المنتدى "فرصة للحوار والتشاور، وخلق الشراكات التي تعزز فرصنا للتحول والتقدم الاقتصادي، نحو عالم أكثر ازدهاراً وشمولية"، مشيراً إلى أن "التحديات تولّد الفرص والتعاون يحقق التغيير".

من جانبه، قال مايكل بلومبيرغ مؤسس مجموعة "بلومبيرغ" الإعلامية الأمريكية: إن قطر "تمكنت بقدراتها من أن تكون في موقع استراتيجي مهم بين أوروبا وآسيا"، لافتاً إلى أن "100 دولة تشارك على مستوى رؤساء ورؤساء وزراء في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة".

كما أشاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بجهود قطر خلال احتضانها بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، ودعا إلى "ضرورة التحلي بنظرة استباقية لما يمكن أن يحدث مستقبلاً في الاقتصاد العالمي"، مشيراً إلى أن بلاده "لديها تخطيط لرؤية 2030، وما ستقوم به خلال السنوات القادمة".

من جهته، أكد فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا، أن "قطر تعد شريكاً واعداً" لبلاده في مجال الطاقة مستقبلاً، وأشار، في كلمته خلال جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى، إلى وجود العديد من الدول التي تسعى لإقامة مثل هذه الشراكات مع الدوحة، وتوقيع اتفاقيات معها.

ولفت أوربان إلى أن "قطر ساعدت أوروبا في مسألة صادرات وواردات الغاز والنفط، فضلاً عن ترتيبات أخرى مرتبطة بنظم المعلومات ومسائل أمنية.

في السياق نفسه، شدد الرئيس الرواندي بول كاغامي، على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين بلاده وقطر، خاصة وأن منطقة الخليج العربي تحقق النمو وتزخر بالعديد من الفرص المهمة، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي.

وقال كاغامي، بكلمته ضمن جلسات المنتدى، إنه "ليس هناك دولة قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي لوحدها، لا سيما دولة صغيرة مثل رواندا".