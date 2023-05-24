إسرائيل: أرباح البنوك تقفز 30 في المائة خلال سنة 2022

ووفقاً للهيئة الرقابية المصرفية، فإن هذه الزيادة ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الناتج عن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك.

أكد مراقب بنك إسرائيل أن صافي الربح العام للبنوك في البلاد خلال عام 2022 بلغ حوالي 24 مليار شاقل (5.9 مليار دولار)، بحسب تحليل النظام المصرفي في إسرائيل لعام 2022 الذي نُشر يوم الأربعاء، وهذا يمثل زيادة بنسبة 30٪ عن العام السابق.

ووفقاً للهيئة الرقابية المصرفية، فإن هذه الزيادة ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الناتج عن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك.

وبلغ دخل البنوك في عام 2022 من الفوائد 72 مليار شاقل (17.9 مليار يورو)، فيما بلغت رسوم الفوائد 22 مليار شاقل (5.5 مليار يورو). وبذلك بلغ دخل الفوائد للبنوك 50 مليار شاقل (12.4 مليار يورو) بزيادة قدرها 33٪ بين عامي 2021 و 2022.

Noam Revkin Fenton/flash90

وقوبلت الزيادة في دخل الفوائد بمصروفات الفوائد التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. لكن الزيادة في تكاليف الفائدة أقل من الزيادة الناتجة في الدخل.

بالإضافة إلى ذلك، وجد المنظم المصرفي أن إيرادات البنوك من الرسوم زادت بنسبة 6.1٪ في عام 2022، وكان المصدر الرئيسي هو زيادة نشاط بطاقات الائتمان.