السعودية وأذربيجان توقعان اتفاقية تعاون في مجالات الطاقة

وقعت المملكة العربية السعودية وأذربيجان الأربعاء اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين، وفق لوكالة الأنباء السعودية.

وأضافت الوكالة أن التوقيع تم خلال لقاء عقده سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي في الرياض مع "برويز شهبازوف" وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان.

وتشمل الاتفاقية تشجيع التعاون في مجالات البترول، والبتروكيميائيات، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ.

وتتضمن الاتفاقية التعاون في تطوير الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية في قطاعات مختلفة، وإجراء البحوث المشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بمجال الطاقة.

وكتب الوزير الأذربيجاني على تويتر معلنا توقيع بلاده اتفاقية بمجال الطاقة مع السطات السعودية: "وقعنا اتفاقية تعاون في مجال الطاقة مع المملكة العربية السعودية ، الشريك المهم والدولة الشقيقة لأذربيجان. وقال شهبازوف في تغريدة على تويتر إن تعاوننا في مجال الطاقة سيكون متعدد الأوجه وأكثر شمولا".