مشروع خط أنابيب الغاز الإسرائيلي القبرصي يجذب اهتمام شركات الغاز الكبرى

وأشار باباناستاسيو أيضا، إلى تصريحات أدلى بها مؤخرا مسؤول تنفيذي بارز في شركة "إكسون موبيل" أكد فيها أن شركة النفط والغاز مهتمة بالخطة الإسرائيلية - القبرصية".

أكد وزير الطاقة القبرصي، جيورجوس باباناستاسيو، أمس الجمعة، أن شركة النفط والغاز "شيفرون" أعربت عن رغبتها بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الإسرائيلي القبرصي الذي سينقل الغاز الطبيعي البحري من كلا البلدين إلى قبرص ، حيث سيتم تسييله للتصدير عن طريق السفن إلى أوروبا ودول أخرى.

وقال جيورجوس باباناستاسيو، أنه بعد محادثات مع نائب رئيس شيفرون للاستكشاف والإنتاج، فرانك كاسولو،، إن "الشركة تريد أيضا سماع آراء شركات الطاقة الأخرى التي ستحضر اجتماعا الأسبوع المقبل، حيث ستقدم الحكومة القبرصية المشروع رسميًا للحصول على الدعم من المستثمرين".

وأشار باباناستاسيو أيضا، إلى تصريحات أدلى بها مؤخرا مسؤول تنفيذي بارز في شركة "إكسون موبيل" أكد فيها أن شركة النفط والغاز مهتمة بالخطة الإسرائيلية - القبرصية".

قدمت شركة Chevron للحكومة القبرصية خطة لتطوير رواسب أفروديت في المياه جنوب الجزيرة، والذي اكتشف لأول مرة عام 2011.

فيما تمتلك شركة إكسون موبيل، تراخيص استكشاف اثنتين من 13 منطقة - أو كتلة - في قبرص تشكل منطقتها الاقتصادية الخالصة. وقد اكتشفت الشركة بالفعل مخزونا كبيرا من الغاز، ويبدو أن آفاق المزيد من الاكتشافات "واعدة".

وأكد باباناستاسيو، لوكالة "أسوشيتد برس" الأسبوع الماضي، بأن شركتين كبريين على الأقل للنفط والغاز - باستثناء شيفرون-أعربتا عن اهتمامهما بالخطة التي تهدف إلى تحفيز التنقيب الإضافي، وتسريع تطوير المخزون، وضمان كميات غاز كافية حتى تتمكن قبرص من الاستغناء عن الاستيراد، وخفض تكاليف إنتاج الطاقة.

وتقدر تكلفة خط الغاز البالغ طوله نحو 320 كيلومترا بنحو 450 مليون يورو وتكلفة مصنع التسييل مليار يورو.