شركة "بوينغ" الأمريكية تجري محادثات لبيع 150 طائرة للسعودية

ولفتت المصادر إلى أن "بوينغ" تعمل على استغلال المزايا المتاحة لديها، لأن "إيرباص" لديها عدد قليل من طلبات التسليم المتاحة لطائراتها "إيه 321 نيو" حتى ما قبل عام

أفادت وكالة "بلومبيرغ"، أن شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات تجري محادثات لبيع ما لا يقلّ عن 150 طائرة من طراز "737 ماكس" لشركة "طيران الرياض" الجديدة، لتكون ثاني صفقة رئيسية لها في السعودية خلال 2023.

وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، الأحد، قال مطلعون -طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات خاصة- إن شركة الطيران الجديدة، المملوكة للصندوق السيادي السعودي، تسعى لشراء نحو 300-400 طائرة ذات ممر واحد بما يشمل خيارات أخرى.

وأضافت المصادر أن المحادثات معقدة، إذ يخضع التوقيت وهيكل الطائرات لتغيير مستمر، كما يمكن لشركة "إيرباص" (Airbus SE) المطالبة بجزء من الصفقة.

ولفتت المصادر إلى أن "بوينغ" تعمل على استغلال المزايا المتاحة لديها، لأن "إيرباص" لديها عدد قليل من طلبات التسليم المتاحة لطائراتها "إيه 321 نيو" حتى ما قبل عام 2029.

وأشارت إلى أن المفاوضات مستمرة، مع احتمال الإعلان عن الصفقة في معرض باريس الجوي في منتصف يونيو، على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

وسيمنح الفوز الكبير الثاني من نوعه شركة "بوينغ" ميزة في سوق خليجية مهيأة للنمو.