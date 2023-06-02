من المحتمل أن تستفيد الرياض من تحسين علاقاتها مع طهران في تخفيف التوترات بالمنطقة والحد من التكاليف العسكرية والأمنية

منذ بدء إيران استخراج النفط من حقل إسفنديار، الذي يتصل بحقل لؤلؤة السعودي، في أغسطس/آب 2022، توقع مراقبون أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر بين الجانبين بشأن تقاسم الموارد والإيرادات.

(AP Photo/Anis Belghoul) مجموعة سوناطراك الجزائرية أكبر اتحاد نفطي في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أوردت صحيفة "العربي الجديد" تقريرا لها تطرق فيه إلى توافقات ايران والسعودية في المجال الإقتصادي، جاء فيها، تتشارك السعودية وإيران في حقول نفط أخرى بالخليج الفارسي، مثل حقل فروزان، ومن المحتمل أن يحتاج البلدان إلى التوصل إلى اتفاقات تعاون لضمان استغلال مستدام ومربح لهذه الحقول.

لكن اتفاقات كهذه ستواجه، على المدى القصير، عقبات تتمثل في الضغوط الأميركية على كلا البلدين، ما يجعل التنبؤ بمدى نجاح تطوير العلاقات الاقتصادية السعودية الإيرانية صعبا.

ومع ذلك، من المحتمل أن تستفيد الرياض من تحسين علاقاتها مع طهران في تخفيف التوترات بالمنطقة والحد من التكاليف العسكرية والأمنية، وفي دخول سوق إيرانية كبيرة وغير مستغلة، حسب ما أورد تقرير نشره الموقع الرسمي لشركة "بارونز" الاستشارية، الشهر الماضي.