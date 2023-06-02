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تقرير: مشاريع نفطية مرتقبة بين إيران والسعودية عبر الحقول المشتركة

i24NEWS

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زورق دورية إيران في مياه الخليج على مقربة من ناقلة نفط تستعد للرسو في ميناء جزيرة خرج النفطي، في 12 آذار/مارس 2017
AFP / Atta Kenareزورق دورية إيران في مياه الخليج على مقربة من ناقلة نفط تستعد للرسو في ميناء جزيرة خرج النفطي، في 12 آذار/مارس 2017

من المحتمل أن تستفيد الرياض من تحسين علاقاتها مع طهران في تخفيف التوترات بالمنطقة والحد من التكاليف العسكرية والأمنية

منذ بدء إيران استخراج النفط من حقل إسفنديار، الذي يتصل بحقل لؤلؤة السعودي، في أغسطس/آب 2022، توقع مراقبون أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر بين الجانبين بشأن تقاسم الموارد والإيرادات.

(AP Photo/Anis Belghoul)
(AP Photo/Anis Belghoul)مجموعة سوناطراك الجزائرية أكبر اتحاد نفطي في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أوردت صحيفة "العربي الجديد" تقريرا لها تطرق فيه إلى توافقات ايران والسعودية في المجال الإقتصادي، جاء فيها، تتشارك السعودية وإيران في حقول نفط أخرى بالخليج الفارسي، مثل حقل فروزان، ومن المحتمل أن يحتاج البلدان إلى التوصل إلى اتفاقات تعاون لضمان استغلال مستدام ومربح لهذه الحقول.

لكن اتفاقات كهذه ستواجه، على المدى القصير، عقبات تتمثل في الضغوط الأميركية على كلا البلدين، ما يجعل التنبؤ بمدى نجاح تطوير العلاقات الاقتصادية السعودية الإيرانية صعبا.

ومع ذلك، من المحتمل أن تستفيد الرياض من تحسين علاقاتها مع طهران في تخفيف التوترات بالمنطقة والحد من التكاليف العسكرية والأمنية، وفي دخول سوق إيرانية كبيرة وغير مستغلة، حسب ما أورد تقرير نشره الموقع الرسمي لشركة "بارونز" الاستشارية، الشهر الماضي.

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