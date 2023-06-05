إسرائيل تختبر سيارات الأجرة الطائرة ذاتية القيادة لنقبل الأشخاص والبضائع

رحلات تجريبية بطائرات بدون طيار ذاتية القيادة قادرة على حمل راكبين. تمت هذه الرحلات في مهبط طائرات الهليكوبتر في قيسارية وفي منطقة بئر السبع.

أطلق المشروع الوطني الإسرائيلي للطائرات بدون طيار تجربة سيارات أجرة الطائرة هذا الأسبوع، كهربائية ذاتية القيادة قادرة على نقل الركاب والبضائع. مما يمثل أول استخدام للتكنولوجيا في البلاد، تأتي المبادرة بالشراكة مع وزارة النقل، وهيئة الابتكار، وطرق أيالون وهيئة الطيران المدني.

وتتضمن المرحلة الثانية من التجربة، التي بدأت في يناير/كانون الثاني المنصرم، استثمارا بنحو 60 مليون دولار لتطوير البنية التحتية للطائرات بدون طيار خلال العامين المقبلين. يخطط المشروع الوطني للطائرات بدون طيار أيضًا لتفعيل عشرات الطائرات بدون طيار أسبوعًا واحدًا شهريًا في المجال الجوي المدار خلال هذه الفترة.

وتضمنت التجربة 11 شركة للطائرات بدون طيار تقوم بتشغيل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي، مع نتائج ملحوظة حققتها شركات Cando Drones و Israel Air و Downwind.

وفي السياق، أجرى Dronery والشركة الإسرائيلية AIR رحلات تجريبية بطائرات بدون طيار ذاتية القيادة قادرة على حمل راكبين. تمت هذه الرحلات في مهبط طائرات الهليكوبتر في قيسارية وفي منطقة بئر السبع. تسعى كلتا الشركتين للحصول على رخصة طيران لطائراتهما بدون طيار من إدارة الطيران الفيدرالية.

الهدف النهائي لهذه المبادرة هو تقليل الازدحام على الطرق من خلال توفير خيار سفر جوي جديد. ومن المقرر إجراء تجارب مماثلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 وأولمبياد شيكاغو 2025 من قبل شركة الخطوط الجوية الأمريكية وشركة آرتشر للطيران.

ووفقًا لمشروع National Drone Project ، تم تنفيذ أكثر من 19000 طلعة جوية في السنوات الثلاث الماضية، وعلى مدار العامين المقبلين، ستستمر الشركات في تنفيذ مثل هذه الرحلات الأسبوعية وغيرها. شهريًا في منطقة يمكن أن تمتد حتى 150 كيلومترات.

ومن جهته قال المدير العام لهيئة الابتكار الإسرائيلية درور بن ، إن "إسرائيل هي واحدة من رواد العالم في هذا المجال، هذا الاختبار هو خطوة مهمة في المبادرة الوطنية للطائرات بدون طيار وإسرائيل معترف بها دوليًا كواحدة من قادة العالم في هذا المجال".