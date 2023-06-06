إيلي كوهين: التجارة بين إسرائيل والفلبين في 2022 تقفز عن نصف مليار دولار وتحقق رقما قياسيا

الإمكانات التجارية بين الدولتين تعد بأكثر من ذلك ونحن نعمل بالتعاون مع السفارة في مانيلا والحكومة الفلبينية على مضاعفة التبادل التجاري في غضون 5 سنوات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في ختام جولته إلى الفلبين إن التبادل التجاري بين إسرائيل والفلبين حقق رقما قياسيا العام الماضي تمثل بنمو بنسبة 70 في المائة الى جانب 94 في المائة في التصدير الإسرائيلي. ولفت إلى أن الإمكانات التجارية بين الدولتين تعد بأكثر من ذلك "ونحن نعمل، بالتعاون مع السفارة في مانيلا والحكومة الفلبينية، على مضاعفة التبادل التجاري في غضون 5 سنوات.

كما أشار الوزير الذي ينهي زيارته الدبلوماسية إلى العاصمة الفلبينية اليوم الثلاثاء، إلى الخطط الرامية إلى تعزيز الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والفلبين التي ستؤدي بدورها إلى تعزيز السياحة والتجارة وتقوية العلاقات بين البلدين.

Shlomi Amsalem/GPO وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في منتدى اقتصادي في مانيلا ، الفلبين ، 5 يونيو 2023.

افتتح الوزير كوهين أول أمس (الأحد) ندوة الأعمال التجارية الإسرائيلية الفلبينية التي شارك فيها وفد من الشركات الإسرائيلية، بما في ذلك LR و Odis و IAI وغيرها. وتم تنظيم الوفد من قبل قسم الاقتصاد في وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتعاون مع معهد التصدير وسفارة إسرائيل في مانيلا.

وتمخضت الزيارة عن قرار مشترك بتعزيز الرحلات المباشرة بين البلدين، والعمل مع شركات الطيران من أجل تمكين بدء الرحلات في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أنه في أعقاب حصول شركات الطيران الإسرائيلية على الإذن بالتحليق فوق المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، تم اختصار مدة الرحلة بين إسرائيل وجنوب شرق آسيا بنحو ثلاث ساعات. ويؤمل أن تمثل الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل ومانيلا محركًا سياحيًا مهمًا لإسرائيل والفلبين تُسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.