وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يطرح باعتداد "توقعات غير عادية" للاقتصاد

التقى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الأربعاء بنظرائه من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في جلسة مخصصة للتوقعات الاقتصادية للمنظمة.

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أنه من المتوقع أن يجنح نمو الاقتصاد الإسرائيلي نحو الاعتدال هذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى خطر استمرار التوترات السياسية حول الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة وعدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، اعتقد سموتريش خلاف ذلك. وقال لـ i24NEWS "سمعنا هذا الصباح توقعات غير عادية للاقتصاد الإسرائيلي من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتوقعات إيجابية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وأضاف: "جميع المحللين والمتخصصين المسؤولين عن هذه القضية يثنون باستمرار على صحة الاقتصاد الإسرائيلي وقوته ومصداقيته وكذلك سياستنا المالية. نحن جزء من الاقتصاد العالمي ونعمل هنا بتعاون كامل".