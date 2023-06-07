وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يطرح باعتداد "توقعات غير عادية" للاقتصاد

"جميع المحللين يثنون باستمرار على صحة الاقتصاد الإسرائيلي وقوته ومصداقيته وكذلك سياستنا المالية. نحن جزء من الاقتصاد العالمي ونعمل هنا بتعاون كامل".

التقى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الأربعاء بنظرائه من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في جلسة مخصصة للتوقعات الاقتصادية للمنظمة.

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أنه من المتوقع أن يجنح نمو الاقتصاد الإسرائيلي نحو الاعتدال هذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى خطر استمرار التوترات السياسية حول الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة وعدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، اعتقد سموتريش خلاف ذلك. وقال لـ i24NEWS "سمعنا هذا الصباح توقعات غير عادية للاقتصاد الإسرائيلي من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتوقعات إيجابية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وأضاف: "جميع المحللين والمتخصصين المسؤولين عن هذه القضية يثنون باستمرار على صحة الاقتصاد الإسرائيلي وقوته ومصداقيته وكذلك سياستنا المالية. نحن جزء من الاقتصاد العالمي ونعمل هنا بتعاون كامل".

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وقال سموتريتش إن "إسرائيل تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية والعابرة للحدود، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لديها دور هام ومركزي في هذا الصدد. "نتشارك في القيم المشتركة التي تجمعنا معًا، هنا حول طاولة النقاش هذه، لتعزيز السياسات المنسقة والمستنيرة في العديد من المجالات على جدول أعمالنا العالمي المشترك".

"نحن نؤيد تعزيز أنشطة المنظمة تجاه بلدان جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. ونرى أهمية توسيع التمثيل الجغرافي داخل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وفي هذا السياق، تحتل إسرائيل مكانة فريدة من نوعها لكونها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط العضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، قال ملخصا وزير المالية.

لم يؤيد الجميع الأحداث الجارية، واحتشد متظاهرون ضد زيارة سموتريتش والإصلاح القضائي المقترح، خارج مبنى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس. أحد المشاركين قال لـ i24NEWS، "أنا قلق بشأن الديمقراطية، في كل من فرنسا وإسرائيل، كذلك تعنيني محاربة العنصرية. بصفتي يهوديًا فرنسيًا، من المهم بالنسبة لي أن أظهر تضامني مع الإسرائيليين".