إردوغان يعين مسؤولة سابقة في "وول ستريت" حاكمة للبنك المركزي التركي

خلفا لشهاب قاوجي أوغلو الذي خفض معدلات الفائدة رغم قيام المصارف المركزية حول العالم بعكس ذلك لمواجهة التضخم.

عيّن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، المسؤولة المالية السابقة في "وول ستريت" حفيظة غاية إركان حاكمة للمصرف المركزي، لتكون أول امرأة تتولى منصب حاكم المصرف المركزي التركي خلفا لشهاب قاوجي أوغلو الذي خفض معدلات الفائدة رغم قيام المصارف المركزية حول العالم بعكس ذلك لمواجهة التضخم، في مؤشر على تحوّل محتمل في سياساته غير التقليدية الرامية لمكافحة التضخم.

وبذلك، تكون الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة "غريستون" للتمويل العقاري والرئيسة التنفيذية المشاركة سابقا لمصرف الجمهورية الأول (فيرست ريبابليك بنك) والمديرة العامة لغولدمان ساكس أول امرأة تتولى منصب حاكم المصرف المركزي التركي.

وفي عهد قاوجي أوغلو، خفض المصرف معدل الفائدة إلى 8,5 في المئة في حين كان المعدل 19 في المئة عام 2021.

وقالت المحللة البارزة لدى "سويسكوت بنك" Swissquote Bank إبيك أوزكاردسكايا في مذكرة إن البنك المركزي "استبدل المصرفي الذي كان مجرّد دمية" وأشارت إلى أن الحاكمة الجديدة ستعيد المصرف على الأرجح إلى سياسة نقدية أكثر تقليدية تستدعي رفع المعدلات.

وتتوقع المحللة أيضا تراجع التدخلات في سوق الصرف الأجنبي "التي ستؤدي أولا إلى تراجع إضافي في قيمة الليرة للحاق بالركب بعد غيبوبة باهظة الكلفة استمرت عاما ونصف العام".ومن المقرر أن يصدر المصرف قراره بشأن معدلات الفائدة في 22 حزيران/يونيو

تراجع معدل التضخم في تركيا إلى أقل من 40 بالمئة في أيار/مايو للمرة الأولى منذ 16 شهرا. ويعتقد خبراء اقتصاد مستقلون بأنه أعلى من ذلك بكثير -- أكثر من مئة في المئة.

وكشف إردوغان الذي بدأ ولاية رئاسية ثالثة، عن حكومته الجديدة السبت وعين محمد شيمشك، خبير الاقتصاد السابق لدى ميريل لينش وزيرا للمال، في مؤشر آخر على تحوّل في السياسات.

والمعروف أن شيمشك الذي كان في السابق وزيرا للمال ونائبا لرئيس الوزراء في حكومات سابقة بزعامة حزب العدالة والتنمية الحاكم، يعارض سياسات إردوغان غير التقليدية المتمثلة بخفض معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.