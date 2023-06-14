رقم قياسي للصادرات العسكرية الإسرائيلية: ما يزيد عن 12 مليار دولار لعام 2022

ضاعفت الصادرات الأمنية نفسها عشر مرات وبلغت قيمة نصف الاتفاقيات أكثر من 100 مليون دولار. فيما بلغت الصادرات إلى دول اتفاقيات ابراهيم ما يقرب من 3 مليارات دولار.

تضاعفت الصادرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في أقل من عقد وزادت بنسبة 50٪ في 3 سنوات. وبحسب المعطيات فإن حوالي ربع الاتفاقات الموقعة في عام 2022 – مركبات تُشغّل عن بعد وطائرات بدون طيار.

وعقب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على التقرير بالقول: "البيانات الرائعة التي كشفت عنها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، والتي وصلت إلى آفاق جديدة في الصادرات الأمنية، تدل على قوة دولة إسرائيل وقدراتها التكنولوجية الممتازة. من خلال الإبداع والابتكار لكل من جهاز الأمن الإسرائيلي ووزارة الأمن، فإننا لا نتفوق على خصومنا فحسب، بل نحافظ أيضًا على تفوقنا النوعي".

أعلن كل من المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية، اللواء (احتياط) إيال زمير ومدير إدارة التعاون الدفاعي الدولي الجنرال (احتياط) يائير كولاس، اليوم (الأربعاء)، عن رقم قياسي بلغ 12.546 مليار دولار في الصادرات الأمنية الإسرائيلية لعام 2022. تم تقديم البيانات في مؤتمر للصناعات الدفاعية، برئاسة وزير الأمن، عقد في مقر وزارة الأمن في تل أبيب الثلاثاء.

إسرائيل تحقق للمرة الثانية على التوالي رقما قياسيا في أرباح صادراتها الأمنية من خلال توقيع اتفاقيات مع دول مختلفة. فقد وقعت حوالي 120 صناعة أمنية إسرائيلية مختلفة مئات العقود الأمنية المهمة حول العالم بمساعدة ودعم وزارة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك صفقات ضخمة تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات.

في السنوات الأخيرة، أولت وزارة الأمن الإسرائيلية مجال الصادرات الأمنية أولوية مركزية. وقادت الوزارة جهدًا وطنيًا لتوسيع الصادرات الأمنية إلى أسواق جديدة، وتقليل الإجراءات التنظيمية وإزالة الحواجز البيروقراطية. كما بذلت الوزارة جهودًا دولية مكثفة تركز على تعزيز العلاقات الاستراتيجية واتفاقيات التصدير بين الحكومات.

يتجلى التعاون بين الوزارة والصناعات الأمنية الإسرائيلية في زيادة حادة في نطاق العقود الجديدة للعام الثالث على التوالي وفقًا لأنظمة وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية (DECA) والاتفاقيات الدولية. وتوزعت مواقع التصدير جغرافيا ابتداء من آسيا والمحيط الهادئ - 30٪ مرورا بأوروبا - 29٪ وأمريكا الشمالية - 11٪ ودول اتفاقيات ابراهيم - 24٪ وإفريقيا - 3٪ وانتهاءً بأمريكا اللاتينية - 3٪.

وسُجّل رقم قياسي في تصدير المركبات المشغلة عن بعد والطائرات بدون طيار تجلت بـ 25 بالمائة، كما ارتفع الطلب على الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي (19%) فضلا عن الردارات والحرب الالكترونية (13%) وغيرها من الأنظمة والخدمات.

كما أشارت المعطيات إلى أن الصادرات بين البلدان ضاعفت نفسها عشر مرات، وبلغت قيمة نصف الاتفاقيات أكثر من 100 مليون دولار. فيما بلغت الصادرات إلى دول اتفاقيات ابراهيم ما يقرب من 3 مليارات دولار.

JACK GUEZ / AFP جنود من الجيش الأمريكي يتأملون نظام ديفيد فروند المضاد للصواريخ في قاعدة حتسور الجوية الإسرائيلية

وصل معدل اتفاقيات التصدير بين الدول التي تعاقدت مع وزارة الأمن، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تجاوز 4 مليارات دولار مقارنة بـ 412 مليون دولار في عام 2018. ويشكل هذا زيادة قدرها 10 أضعاف في 5 سنوات.

ولفت المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية إلى أن "الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الأمن الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي، والصناعات الأمنية الإسرائيلية تجمع بين التكنولوجيا والخبرة العملياتية والعلاقات الاستراتيجية العالمية، وأنها أثبت مرة أخرى أنها ستغير قواعد اللعبة". وأضاف أن عدم الاستقرار العالمي يؤدي إلى زيادة الطلب على أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية المتطورة على اختلاف أهدافها.

Yonatan Sindel/Flash90 نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ يطلق صواريخ اعتراض لصواريخ تطلق من قطاع غزة على إسرائيل، في سديروت ، جنوب إسرائيل.

من جانبه أكد الجنرال (احتياط) يائير كولاس على الإنجاز التاريخي إسرائيل في هذا الميدان. "وصلت صادرات الدفاع الإسرائيلية إلى ذروة جديدة للمرة الثانية على التوالي، بزيادة ملحوظة بلغت 65٪ في غضون خمس سنوات. يعود الفضل في هذا النجاح في المقام الأول إلى التكنولوجيا التي طورتها الصناعات الدفاعية الإسرائيلية. نما الطلب على الحلول الدفاعية الإسرائيلية في العام الماضي، مما تجلى في الزيادة الحادة في الاتفاقات بين وزارات الدفاع".

ونوّه كولاس إلى أن التغييرات الجيوستراتيجية في أوروبا وآسيا بالإضافة إلى اتفاقيات ابراهيم تولد طلبًا كبيرًا على الأنظمة الإسرائيلية المتطورة. مشيرا إلى أن "وزارة الأمن تتعاون بنشاط مع الصناعات الأمنية الإسرائيلية لزيادة نطاق الصادرات الدفاعية باستمرار".