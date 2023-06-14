انهيار الشيكل مقابل الدولار وانخفاض في بورصة تل أبيب تأثرا بأحداث الكنيست

أعرب منتدى الاقتصاديين عن تخوفهم من قرار تأجيل التصويت لاختيار أعضاء لجنة اختيار القضاة باعتبار أنه قد يفاقم الضرر على الاقتصاد الإسرائيلي

تأثرا بأحداث الكنيست التي شهدت الأربعاء، عاصفة على خلفية انعقاد اللجنة الخاصة باختيار القضاة، تم تداول الدولار بـ 3.64 شيكل بعد أن وصل إلى 3.55 يوم أمس. وتم تداول اليورو حول 3.93 شيكل بعد أن وصل أمس إلى 3.84 شيكل. كما تم تسجيل انخفاض بأكثر من واحد بالمائة في المؤشرات الرئيسية في بورصة تل أبيب، وفق النشر في واينت.

وتأتي قوة الشيكل عشية تدارس قرار سعر الفائدة في الولايات المتحدة الليلة، في أعقاب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم أمس والتي كانت أفضل من التوقعات. وقد انخفض معدل التضخم السنوي إلى 4٪، مما يعني أنه من الممكن بالتأكيد أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25٪.

قال محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون إن سعر الفائدة مرشح للارتفاع في 10 يوليو / تموز لكن الأمر يتوقف بالأساس على بيانات الاقتصاد الإسرائيلي. ويرى خبراء الاقتصاد أن عدم رفع أسعار الفائدة اليوم في الولايات المتحدة من شأنه أن يؤخر زيادة أخرى في سعر الفائدة في إسرائيل في الوقت القريب.

وأعرب منتدى الاقتصاديين عن تخوفهم من قرار تأجيل التصويت لاختيار أعضاء لجنة اختيار القضاة باعتبار أنه قد يفاقم الضرر على الاقتصاد الإسرائيلي ويضر بسكان الدولة، فضلا عن القلق على مستقبل الديمقراطية في البلاد. وأشاروا إلى أن "الحكومة تكثف حالة عدم اليقين بطريقة تضر بشدة بحوافز الاستثمار وتقوض ثقة المستثمرين.

ورفضت عضو الكنيست تالي غوتليف من الليكود سحب ترشيحها للجنة اختيار القضاة بالرغم من محاولات رئيس الوزراء إقناعها بسحب ترشيحها.

وستجرى القرعة بينها وبين كارين الهارار، فيما طُلب من الائتلاف التصويت بالضد، مما يؤدي إلى تأجيل انعقاد اللجنة لمدة شهر. وتزعم المعارضة أن هذه خديعة، فيما وقال غانتس من جانبه أن اللجنة يجب أن تنعقد اليوم".