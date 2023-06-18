قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن هذا هو "أكبر استثمار يتم القيام به في إسرائيل على الإطلاق"

أعلن وزير المالية الإسرائيلي يوم الأحد أن شركة إنتل العملاقة للكمبيوتر ستستثمر حوالي 25 مليار دولار لإنشاء مصنع جديد في كريات جات جنوبي إسرائيل.

وفي حديثه خلال الاجتماع الوزاري للحكومة، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن هذا هو "أكبر استثمار يتم القيام به في إسرائيل على الإطلاق".

Intel الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بات جلاسنجر (يمين) يقف مع الرئيس التنفيذي لشركة Mobileye أمنون شاشوا (يسار) خلال جولة في مبنى مقر Mobileye الجديد في القدس ، إسرائيل.

وأضاف الوزير "هذا يدل على قوة الاقتصاد الليبرالي الذي أنشأناه في إسرائيل، واقتصاد قطاع التكنولوجيا الفائقة لدينا". وسيشغل المصنع المقرر افتتاحه في عام 2027 آلاف العمال.

الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات، ومقرها في سانتا كلارا، كاليفورنيا، هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة لرقائق أشباه الموصلات في العالم. تتواجد الشركة في إسرائيل منذ عام 1974، حيث توظف حوالي 10،000 شخص.

تمتلك إنتل أربعة مراكز تطوير في حيفا وياكوم وبيتح تكفا والقدس، بالإضافة إلى منشآت تصنيع في كريات جات والقدس.

بالإضافة إلى ثقتها في القوى العاملة الإسرائيلية، فإن شركة إنتل مغرمة أيضًا بالشركات الإسرائيلية. في عام 2017، حققت أكبر عملية استحواذ إسرائيلية من خلال شراء Mobileye بأكثر من 15 مليار دولار. في عام 2022، اشترت أيضًا مسبكًا إسرائيليًا لأشباه الموصلات مقابل 5.4 مليار دولار.