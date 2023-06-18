إسرائيل تعمل مع مصر والسلطة الفلسطينية على تطوير حقل الغاز في قطاع غزة

تم اكتشاف منطقة مارين غزة عام 2000 وأشاد بها الزعيم الفلسطيني السابق ياسر عرفات ووصفها بأنها "هدية من الله" وذلك قبل يوم واحد فقط من إطلاقه الانتفاضة الثانية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد أن إسرائيل ستبدأ محادثات مع مصر والسلطة الفلسطينية لبدء مراحل التخطيط لتطوير حقل غاز غزة البحري الذي تصل كلفته مليار دولار وفق مختصين.

يقع حقل الغاز حاليًا قبالة شاطئ قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة حماس المدعومة من إيران.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إن المشروع سيركز على "تنمية الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة".

AFP منظر لحقل غاز طبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف البيان أن "تنفيذ المشروع مرهون بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والحوار المباشر مع مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية".

يقدر أن حقل الغاز، الذي يقع على بعد حوالي 20 ميلاً من ساحل غزة، يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. ومن المتوقع تكليف شركة الغاز المصرية EGAS المملوكة للحكومة بتطوير الحقل.

تم اكتشاف منطقة غاز مارين غزة عام 2000 وأشاد بها الزعيم الفلسطيني السابق ياسر عرفات ووصفها بأنها "هدية من الله"، وذلك قبل يوم واحد فقط من إطلاقه الانتفاضة الثانية ضد إسرائيل.

AP Photo/Adel Hana قوارب صيد فلسطينية تبحر في مياه البحر الأبيض المتوسط في مدينة غزة ، الإثنين ، 9 يوليو ، 2018 ، وتظهر في الخلفية مباني مدينة غزة.

بسبب الصراع المستمر بين إسرائيل والقطاع الفلسطيني، ظل الغاز على حاله منذ اكتشافه على مدى 20 عامًا.

تم إحياء قرار إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية لبدء محادثات حول حقل الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وحاجة أوروبا لمصادر طاقة بديلة. ومن المتوقع أن تكون كمية الغاز في الحقل أكثر من كافية للأراضي الفلسطينية ويسمح بتصديرها إلى الخارج.

على الرغم من عدم إجراء محادثات رسمية حول المشروع، من المتوقع ألا توقع حماس بشكل رسمي على أي اتفاق لتجنب احتمال التهديدات بضربات صاروخية على حقل الغاز الجديد بمجرد بدء العمل.

كما سيبدأ تشغيل الموقع فقط بعد الانتهاء من عمل الطاقم الوزاري برئاسة طاقم الأمن القومي الإسرائيلي، والذي يهدف إلى حماية المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل في هذا الشأن.

كما أن عقيدة إسرائيل للسلام من أجل التنمية الاقتصادية، التي أدخلتها الحكومة السابقة، دفعت السلطات الإسرائيلية إلى منح المزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين خلال العام الماضي.

يشار كذلك إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أعربت من خلال سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، عن دعمها لمشروع تطوير حقل الغاز في غزة، وأنهم على دراية بتجدد المناقشات حول هذا الموضوع، مع الجانب الإسرائيلي وسيواصلون متابعتها عن كثب".