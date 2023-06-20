قطر توقع ثاني أطول صفقة لتوريد الغاز مدتها 27 عاما مع الصين

يمتلك حقل الشمال كبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم ويمتد تحت الخليج إلى الأراضي الإيرانية، سيمكن قطر من ضخ 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.

أعلن وزير الطاقة القطري يوم الثلاثاء أن قطر وقعت اتفاقا مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية يقضي بتزويدها بالغاز الطبيعي لمدة 27 عاما.

وقال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "قطر إنرجي" في حفل توقيع بالدوحة، "ستزود قطر أربعة ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي من مشروع توسعة الحقل الشمالي الشرقي، للصين على مدى 27 عامًا".

يأتي هذا الإعلان بعد سبعة أشهر من إبرام صفقة بنفس الشروط مع شركة سينوبك الصينية. والدول الآسيوية هي السوق الرئيسي للغاز القطري الذي تسعى إليه الدول الأوروبية بشكل متزايد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أن "هذه ستكون ثاني اتفاقية بيع وشراء للغاز الطبيعي المسال (غاز طبيعي مسال) للصين ضمن مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي".

https://twitter.com/i/web/status/1594930824948117504 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتعتبر الصفقتان الأطول مدى التي عرفتها صناعة الغاز المسال. من خلال توسيع استغلال حقل الشمال، الذي يمتلك أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم ويمتد تحت الخليج إلى الأراضي الإيرانية، ترفع قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60٪ إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.