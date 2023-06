قطر توقع ثاني أطول صفقة لتوريد الغاز مدتها 27 عاما مع الصين

أعلن وزير الطاقة القطري يوم الثلاثاء أن قطر وقعت اتفاقا مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية يقضي بتزويدها بالغاز الطبيعي لمدة 27 عاما.

وقال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "قطر إنرجي" في حفل توقيع بالدوحة، "ستزود قطر أربعة ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي من مشروع توسعة الحقل الشمالي الشرقي، للصين على مدى 27 عامًا".

يأتي هذا الإعلان بعد سبعة أشهر من إبرام صفقة بنفس الشروط مع شركة سينوبك الصينية. والدول الآسيوية هي السوق الرئيسي للغاز القطري الذي تسعى إليه الدول الأوروبية بشكل متزايد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أن "هذه ستكون ثاني اتفاقية بيع وشراء للغاز الطبيعي المسال (غاز طبيعي مسال) للصين ضمن مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي".