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ارتفاع ملحوظ لقيمة اليورو والدولار، والشيكل الإسرائيلي ينخفض

i24news

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الأوراق النقدية للجنيه المصري والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي.
Khaled DESOUKI / AFPالأوراق النقدية للجنيه المصري والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي.

قفز اليورو بنحو 1.6٪ وقفز الدولار بنسبة 1٪

يواصل الشيكل الانخفاض منذ بداية الأسبوع الذي بدأ بالتزامن مع تصريح رئيس الوزراء بأنه سيقدم تشريعات الاصلاح القضائي هذا الأسبوع.

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ووفقا لموقع "واينت" فقد ضعف الشيكل اليوم (الخميس) أمام العملات الأجنبية. وعلى عكس الأحداث السابقة ، لا يوجد هذه المرة حدث واحد "يملي" انخفاض قيمة الشيكل ، لكن من الممكن أن يكون ذلك مزيجًا من عدة اسباب ، من بينها الوضع الأمني ​​المتوتر.

بالتزامن مع ما يحدث في سوق الصرف الأجنبي ، تحولت مؤشرات البورصة في تل أبيب إلى اللون الأحمر ، فمنذ صباح اليوم انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 0.25٪ ، بينما انخفض مؤشر تل أبيب 90 بنسبة 0.67٪. وخسر المؤشر العقاري 1.14٪ من قيمته ، وانخفض مؤشر التمويل بنسبة 0.82٪.

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل الاسرائيلي في التدوالات المصرفية، صباح اليوم الخميس 22 يونيو 2023، كما يلي:

سعر صرف الدولار : 3.62 شيكل

سعر صرف الدينار : 5.11 شيكل

‏سعر صرف اليورو : 3.98 شيكل

‏سعر صرف الجنيه : 0.12 شيكل

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