تقرير: سكان غزة سيتمكنون من السفر جوا لخارج البلاد عن طريق إسرائيل

مشروع تجريبي من الممكن ان ينطلق الشهر القادم حيث سيتمكن سكان غزة السفرعن طريق مطار رامون

رغم التوتر الأمني، من المتوقع أن تصادق إسرائيل لأول مرة بالسماح للفلسطينيين من سكان قطاع غزة بالسفر الى تركيا عن طريق مطار رامون جنوب إسرائيل بدل السفر عن طريق الأردن، وذكر مسؤولون مطلعون على التفاصيل لـ N12، أن الخطوة التجريبية التي تعتبر خطوة تاريخية من المتوقع أن تنطلق في شهر تموز/يوليو، وسيكون ذلك رهنا بموافقة الجهاز الأمني والسياسي الاسرائيلي.

خلال هذه المرحلة يدرس الجهاز الأمني الاسرائيلي الخطوة وبدأوا الاستعدادات لامكانية أن يخضع مسافرون من غزة لاجراءات تفتيش دقيقة، بغرض صعودهم الى الطائرة منذ بداية الشهر القادم مع وجود رحلتين.

وذكرت مصادر في غزة، أن هذه الرحلات ستكون متاحة لسكان القطاع من جيل 35 فما فوق رهنا لاجراءات أمنية ومن المتوقع أن يشقوا طريقهم الى مطار رامون، عن طريق سيارة سفر خاصة من معبر ايرز، وحتى اليوم سكان قطاع غزة ممن يمتلكون تصاريح للسفر عن طريق الطيران، كان يتطلب منهم الوصول الى معبر ايرز الى الاردن عن طريق معبر اللنبي ومن هناك ينطلقون الى خارج البلاد عبر مطارات الاردن.

ويشار الى أنه قبل نحو عام اعلنت سلطة الطيران الاسرائيلية ان الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية يمكنهم السفر من مطار رامون الى تركيا، وانطلقت هذه الخطوة التجريبية الصيف الماضي، وهذه الخطوة اتيحت بمبادرة منسق أعمال الحكومة في المناطق غسان عليان- بالتعاون مع جهاز الشاباك والشرطة الذين عملوا على تنظيم الإجراءات الأمنية لهذه المبادرة.