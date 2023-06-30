مخاض خروج مشروع غزة مارين الى النور بين عوامل الشد والجذب

لربما تحاول واشنطن عبر الدفع بخطة غاز غزة مارين قدما كسب ثقة الفلسطينيين من جهة وتحقيق اختراق على مستوى التطبيع بين السعودية وإسرائيل

بعد مرور حوالي 23 عامًا على اكتشافه ينطلق العمل على تطوير حقل غزة مارين الذي يبعد حوالي 30 كيلومترًا عن شواطئ قطاع غزة، بتصريح إسرائيلي ورعاية مصرية فيما سيدر المشروع على السلطة الفلسطينية إيرادات تصل الى مليارات الدولارات، وفق التقرير في N12.

وقبل أسبوعين تقريبًا أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للشروع بالمشروع من باب مد يد المساعدة للسلطة الفلسطينية المنهارة داخليا تحت وطأة قلة الموارد بالرغم من الإشكالية التي تتمثل بكون حماس صاحبة الأمر في القطاع ومطالبتها باقتطاع حصة من المشروع.

يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أطلق في حينه العملية رسميا بحضور رئيس شركة بريتش غاز (جي بي)، التي حصلت شركتها على امتياز عام 1999 للتنقيب في البحر المتوسط قبالة غزة.

أما اليوم فإن مصر ترعى المشروع المزمع تنفيذه مع شركة أجنبية بعد أن أعطتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الضوء الأخضر.

يأتي قرار المصادقة من جانب نتنياهو وسط تصعيد ينذر بدفع المنطقة إلى فوهة بركان لا سيما على ضوء تواصل الهجمات من قبل الفلسطينيين ضد أهداف إسرائيلية وتحديدا ضد مستوطني الضفة، وهو مشهد دفع نتنياهو المحاط بتوليفة من أحزاب دينية وصهيونية إلى الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية علما أنه يعلن بين الفينة والأخرى أن حكومته ستواصل العمل على تقوية جذور الشعب اليهودي في ما يطلق عليه أراضي يهودا والسامرة وفق التوصيف التوراتي.

وتدخل على الخط الولايات المتحدة التي تراقب الأوضاع بوصفها وسيطا وإن اعتبرها الفلسطينيون غير محايدة إلا أنها أدانت مبادرة وزير المالية ووزير الأحوال المدنية في الضفة الغربية بتسلئيل سموتريتش لتقصير إجراءات البناء في الضفة الغربية واعتبرت "الإجراءات أحادية الجانب". ولربما تحاول واشنطن عبر الدفع بخطة غزة مارين قدما كسب ثقة الفلسطينيين واحتواء الأزمة التي تنذر بمزيد من الفلتان.

وبحسب التقرير قد تلعب الولايات المتحدة بهذه البطاقة لصالح دفع محادثات التطبيع مع السعودية، التي ترفض التفريط بمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، على أمل أن يبدو أن إسرائيل وإن كانت بعيدة عن الشروع في تحرك سياسي تجاه الفلسطينيين، إلا أنها تعمل على ضفة الاقتصاد لإنعاش السلطة الفلسطينية.

مصر تحارب من أجل بناء وترميم دورها كلاعب مركزي في المنطقة بالرغم من مشاكلها الداخلية فهي معنية بالظهور بمظهر المسؤول على المحور الفلسطيني فضلا عن أهمية تصوير نفسها بوصفها المرجعية في ما خص إنتاج الطاقة.

لكن تخصيص المشروع للسلطة الفلسطينية دون حماس قد يحمل في طياته عراقيل وتعقيدات. بالرغم من أن إسرائيل تعتبر السلطة الفلسطينية عنوانها الشرعي يظل مسيطرا الخوف من تنامي قوة حماس في الضفة على نحو سيعقد الأمور أكثر.

حماس بدورها تترقب مشروعا ضخما كهذا من شأنه أن يزيد فرص العمل لأهل القطاع فضلا عن تقليل الاعتماد على الديزل المستحضر من الخارج ويزيد بشكل كبير من فرص العمل لسكان قطاع غزة.

إنجاز مشروع بهذه الضخامة سيحرك في نفس الوقت الرأي العام في إسرائيل أقله بشأن استعادة المحتجزين الإسرائيليين وبينهم رفاة جنديين (وقعوا بأسر حماس خلال عملية الجرف الصامد عام 2014) حيث تصر حماس على اللعب بهذ البطاقة لتخلص صفقة لتحرير الأسرى الفلسطينيين فيما يرى المسؤولون الإسرائيليون ضرورة عدم الرضوخ لمطالب تفرضها حماس.