السعودية: انخفاض معدل البطالة مع انضمام مزيد من النساء لسوق العمل

بالنسبة للمواطنين السعوديين، بلغ المعدل 8.5 في المائة في الربع الأول، انخفاضًا من 10.1 في المائة في الربع الأول من عام 2022.

شهد المعدل الإجمالي للبطالة في السعودية إنخفاضا إلى ما نسبته 5.1 في المائة في الربع الأول من 2023 مقارنةً بـ6 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما ارتفع قليلاً عمّا سجله في الربع الرابع من العام الماضي حين بلغ 4.8 في المائة.

وقالت الهيئة العامة للعمل، في تقريرها ربع السنوي، إن معدل البطالة الإجمالي، الذي يأخذ في الاعتبار المواطنين السعوديين والوافدين، انخفض إلى 5.1 في المائة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار من 6 في المائة في نفس الفترة من عام 2022.

بالنسبة للمواطنين السعوديين، بلغ المعدل 8.5 في المائة في الربع الأول، انخفاضًا من 10.1 في المائة في الربع الأول من عام 2022.

فيما انخفض معدل البطالة بين النساء السعوديات بشكل حاد إلى 16.1 في المائة من 20.2 في المائة قبل عام، بينما وصل إلى 4.6٪ للرجال، انخفاضًا من 5.1٪ قبل عام.

AFP

وتعمل السعودية على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط من خلال عدد من البرامج الحكومية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما يخطط برنامج رؤية 2030 لخفض معدل البطالة السعودي إلى 7٪ وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.