الملياردير الروسي فلاديمير ليسين ينقل أعماله إلى الإمارات

أبوظبي تجتذب الملياردير الروسي فلاديمير ليسين

نقل فلاديمير ليسين حصصه بأكبر شركة لصناعة الصلب في روسيا وأخرى مشغلة للشحن بالسكك الحديدية إلى شركتين مسجلتين في أبوظبي، ما يعد أحدث مثال على تحويل الأثرياء أصولهم إلى الإمارة الغنية بالنفط.

رجل الأعمال البالغة ثروته نحو 23 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات نقل حصصه في شركة "نوفوليبيتسك ستيل"، و"فرايت ون" من قبرص إلى شركتي أغراض خاصة في أبوظبي.

يتمركز جزء كبير من ثروة ليسين في حصته البالغة 79.3% بشركة "نوفوليبيتسك ستيل" المنتجة للصلب والمتداولة بسوق المال. امتلك الملياردير الأسهم من خلال شركة قابضة مقرها قبرص "فليتشر غروب هولدينغز" كما في ديسمبر 2022، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت.

توافد أباطرة الأعمال الروس إلى الإمارات العربية المتحدة بعد غزو روسيا أوكرانيا، بسبب الضرائب المنخفضة، والاتصال الدولي، والانفتاح النسبي على ثرواتهم على عكس كثير من دول العالم.